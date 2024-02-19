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Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

2024-02-19 19:09:09
Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Külliye'de bir kez daha toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın söz ettiği Toplumsal Yatırım Notu konusu oldu. Yılmaz, bu yeni sistemin temelinde belli alanlarda kredi veren bankalara yapılacak yeni düzenleme ile örneğin teknoloji ya da sosyal açıdan yararlı görülen konularda daha fazla kredi verilmesinin yolunun açılacağını ifade etmişti.

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Foto - Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın ‘toplumsal kredi notu’ adlı bir konu üzerinde çalışma yaptığını söylemişti. Bu yeni sistemin temelinde belli alanlarda kredi veren bankalara yapılacak yeni düzenleme ile örneğin teknoloji ya da sosyal açıdan yararlı görülen konularda daha fazla kredi verilmesinin yolunun açılacağını ifade etti.

#3
Foto - Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Yılmaz, bankacılık sistemi üzerinden önceliklendirilen alanlara verilecek kredilerde bankaların kredi vermeye teşvik edilmesi için bu kredileri veren bankaların karşılık oranları ile oynanabileceğinden söz etti. Böylece büyüme performansına daha fazla esneklik sağlanabileceğini de ekledi. Düzenlemelerin objektif kriterlere dayandırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, bu çalışmayı Merkez Bankası’nın Bankalar Birliği ve bankalarla birlikte yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

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