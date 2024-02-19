Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Külliye'de bir kez daha toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın söz ettiği Toplumsal Yatırım Notu konusu oldu. Yılmaz, bu yeni sistemin temelinde belli alanlarda kredi veren bankalara yapılacak yeni düzenleme ile örneğin teknoloji ya da sosyal açıdan yararlı görülen konularda daha fazla kredi verilmesinin yolunun açılacağını ifade etmişti.