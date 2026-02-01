  • İSTANBUL
Merkez Bankası’ndan flaş karar! 4’ünün birden faaliyet izinlerini iptal etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merkez Bankası’ndan flaş karar! 4’ünün birden faaliyet izinlerini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

#1
Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! 4’ünün birden faaliyet izinlerini iptal etti

Kararlara göre Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sona erdirildi.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! 4’ünün birden faaliyet izinlerini iptal etti

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda bu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izinlerinin, Kanun’un 16’ncı ve 19’uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği bildirildi.

#3
Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! 4’ünün birden faaliyet izinlerini iptal etti

İzin iptallerinin, ilgili şirketlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

