2023-11-13 13:26:49 Merkez Bankası’ndan flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular! İşte bu hiç beklenmiyordu
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu. TCMB verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. TCMB tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.