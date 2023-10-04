Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

Dünya bankalarından Merkez Bankası'nın ekim kararıyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye'ye yönelik tahminlerini açıkladı. Bankaya göre; Merkez, ekim ayında faizde 500 baz puanlık artışa gidecek. Dünyanın gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) vereceği faiz kararları da yer alıyor. Morgan Stanley ekonomistleri de her ay olduğu gibi bu ay da tahminde bulundu. Banka, Türkiye ekonomisi ile ilgili analizlerin de yer aldığı bir rapor hazırladı. Stratejistler, TCMB'nin faiz artışı ile ilgili tahminlerini açıkladı.