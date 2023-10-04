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Ekonomi
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Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

2023-10-04 15:24:27
Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

Dünya bankalarından Merkez Bankası'nın ekim kararıyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye'ye yönelik tahminlerini açıkladı. Bankaya göre; Merkez, ekim ayında faizde 500 baz puanlık artışa gidecek. Dünyanın gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) vereceği faiz kararları da yer alıyor. Morgan Stanley ekonomistleri de her ay olduğu gibi bu ay da tahminde bulundu. Banka, Türkiye ekonomisi ile ilgili analizlerin de yer aldığı bir rapor hazırladı. Stratejistler, TCMB'nin faiz artışı ile ilgili tahminlerini açıkladı.

#1
Foto - Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

Dünya'da yer alan habere göre; Morgan Stanley raporunda öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde: Yeni ekonomi ekibi ve daha geleneksel bir politika çerçevesine geçiş, makroekonomik istikrar için beklentileri iyileştirdi. Ancak zorluklar devam ediyor. Politika normalleşmesi yolunda gidiyor ancak zaman alacak. Edindiğimiz izlenime göre, yeni ekonomi yönetiminin geleneksel politikalara yönelmesine geniş bir destek var. Seçim sonrası politika değişikliğinin ilk sonucu olarak resmi rezervlerde kayda değer bir toparlanma, kredi makaslarında önemli bir sıkılaşma, bankaların ve şirketlerin dış finansmana erişiminde bir iyileşme görüldü. TL mevduat ve kredi faizlerindeki artış ve kredi büyümesindeki keskin yavaşlama ile birlikte, yerel halkın döviz talebi azaldı ve iç talep güçlü seviyelerden yavaşlama işaretleri gösterdi.

#2
Foto - Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

KKM de dahil olmak üzere karmaşık bir dizi geleneksel olmayan araçla ilgili zorluklar devam ederken yüksek ve kalıcı enflasyon sıkılaştırma adımlarının devam etmesini gerektiriyor. TCMB’nin dezenflasyonun patikasında kalması konusunda kararlılık sinyali vermesi nedeniyle ekim ayında 500 baz puanlık bir artış daha yaparak faizleri yüzde 35 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz. Yüksek enflasyon eğilimi ve düzenlemeleri azaltmaya yönelik politika tercihi göz önüne alındığında, kasımda 250 baz puanlık bir artışla faizlerin yüzde 37,5’e yükseltileceğini öngörüyoruz.

#3
Foto - Merkez Bankası ile ilgili şok eden iddia! Bu gerçekten doğru mu! Duyan kulaklarına inanamıyor

Yerel seçimler sıkılaştırma sürecini yavaşlatarak enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risklere işaret edebilir. Ancak mart ayından sonra daha fazla sıkılaştırma görüyoruz ve nihai faiz oranını 2024 ikinci çeyreğinde yüzde 40 olarak tahmin ediyoruz.

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