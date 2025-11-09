  • İSTANBUL
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıklayınca işler değişti! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıklayınca işler değişti! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRANSMEA 2025 Fuarı kapsamında Mısır’a gitti. Ziyarette iki ülke arasında ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Türkiye’nin bölgesel projelerde etkin rolünü artıracak görüşmelerin yapılacağı aktarıldı. Görüşmelerin özellikle deniz taşımacılığı ve liman bağlantıları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

1
#1
Merkez Bankası’nın 2025 yılı hedefini yüzde 24, tahmin aralığını ise yüzde 31–33 olarak belirlemesi asgari ücretteki beklentileri de değiştirdi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, asgari ücret için beklediği zam oranını açıkladı.

#2
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni enflasyon tahminini açıklamasının ardından asgari ücrette de hesaplar değişti. Asgari ücrette yüzde 35'e dayanan zam oranları masada yer alıyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında asgari ücret minimum yüzde 23, maksimum ise yüzde 25 zam beklediğini açıkladı.

#3
Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 24 hedef ve yüzde 31-33 aralığında belirlendi.

#4
Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın tahminine göre 2025 asgari ücret artışı yüzde 23-25 arasında olabilir.

#5
2025 net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

#6
Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücrette. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve hükümetin ekonomi politikaları ışığında olası zam oranlarını değerlendirmeye başladı.

#7
TV100 canlı yayınına katılan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu yıl da geçen yılki modele benzer bir hesaplama yöntemi beklediğini söyledi. Eryılmaz, "Ekonomi yönetimi yine gerçekleşen değil, beklenen enflasyonu baz alacak. Bunun üzerine de sınırlı bir refah payı eklenecek" ifadelerini kullandı.

#8
"GEÇEN YILKİ MODEL TEKRARLANABİLİR" Eryılmaz, 2024 başında asgari ücretin yüzde 30 artışla belirlendiğini hatırlatarak, "O dönemde Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık enflasyon üst bandına yaklaşık 4 puan refah payı eklenmişti. Bu yıl da benzer bir yaklaşım görebiliriz" dedi.

#9
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE HESAPLAMA Son enflasyon raporuna dikkat çeken Eryılmaz, Merkez Bankası'nın 2025 yılı hedefini yüzde 24, tahmin aralığını ise yüzde 31–33 olarak belirlediğini aktardı. Bu veriler ışığında tahmin yapan ekonomist, "Asgari ücret artışı en az yüzde 23, en fazla yüzde 25 civarında olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

#10
"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR ÜCRET BEKLİYORUM" Eryılmaz, yaptığı hesaplamalara göre 2025'te net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceğini öngördü. "Benim tahminim yüzde 23–25 zam oranı yönünde. Bu da yaklaşık 27 bin TL civarında bir rakama karşılık geliyor" diyen Eryılmaz, hükümetin enflasyonla mücadele hedefi nedeniyle çok yüksek bir artış beklemediğini, ancak refah payının da gündemde olacağını vurguladı.

#11
Canlı yayında Eryılmaz'ın değerlendirmelerine teşekkür eden sunucu Başak Şengül ise, "Bu kadar net bir tahmini ilk kez duyuyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zafer

İsterse %50 yapsınlar bir kaç içinde eriyip yok olacak enflasyon ile TÜİKin yalanları ile olmaz bak kendileri bile enflasyonu revize etmek zorunda kaldılar TÜİKi çalışanlara zammı düşük vermek için yalan dolanla enflasyonu düşük gösteriyorlar güya dindarlar ülkeyi yönetiyor yaptıkları sahtekarlıklar gençliği ateist dinsiz yaptı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
