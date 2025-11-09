Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Merkez Bankası enflasyon tahminini açıklayınca işler değişti! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRANSMEA 2025 Fuarı kapsamında Mısır’a gitti. Ziyarette iki ülke arasında ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Türkiye’nin bölgesel projelerde etkin rolünü artıracak görüşmelerin yapılacağı aktarıldı. Görüşmelerin özellikle deniz taşımacılığı ve liman bağlantıları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.