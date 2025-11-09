Merkez Bankası enflasyon tahminini açıklayınca işler değişti! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR ÜCRET BEKLİYORUM" Eryılmaz, yaptığı hesaplamalara göre 2025'te net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceğini öngördü. "Benim tahminim yüzde 23–25 zam oranı yönünde. Bu da yaklaşık 27 bin TL civarında bir rakama karşılık geliyor" diyen Eryılmaz, hükümetin enflasyonla mücadele hedefi nedeniyle çok yüksek bir artış beklemediğini, ancak refah payının da gündemde olacağını vurguladı.