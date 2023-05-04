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Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

2023-05-04 12:54:41
Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemde çıkan manipülatif haberlere cevap veren Kavcıoğlu, "Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor" dedi.

#1
Foto - Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. "KUR DA FAİZLER DE AYNI İSTİKRARDA SÜRECEK" Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek."

#2
Foto - Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

#3
Foto - Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle: Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir. Küresel enflasyondaki yukarı yönlü riskler canlı tutuluyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Bankacılıktaki sıkıntılar gelişmiş ülkelerde sorunlara yol açmıştır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sistemi güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir. Aktif ve öz kaynak karlılığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranını da içeren kriterler bankacılık sektörünün sağlamlığını teyit etmektedir. Uluslararası kuruluşların yayınladığı verilere göre ülkemiz 2022 yılında G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın almaya bakıldığında Türkiye kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelere yakınsamaktadır. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. 2023 yılı Ocak ayında sanayi üretiminde güçlenme sürmüştür.

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Foto - Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır. Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır. Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır. Turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerindeki artışın ve cari dengeye katkısının yılın tüm aylarına yayılarak süreceğini öngörmekteyiz. 2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyonun sadece ana eğilimine değil yayılımına ilişkin göstergeler de gerilemektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir. Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Hedefli kredi politikasının başarısı için tüm politika araçlarını hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü mevduat yapısında önemli oranda liralaşma sağladık.

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Foto - Merkez Bankası Başkanından piyasalara güven mesajı! Döviz kurları da faizler de aynı istikrarda devam edecek

48,6 MİLYAR DOLARLA EN YÜKSEK GELİR 2022 yılında hizmet sektörü büyümesi ve istihdamına destekleyen turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Mart ayında 12 ay birikimli turizm gelirleri 48,6 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek değerine çıkmıştır. Benzer şekilde toplam ziyaretçi sayısı 53 milyonu aşarak tarihi zirvesine yükselmiştir. ENFLASYON AÇIKLAMASI Enflasyon Ekim ayındaki zirve noktası olan yüzde 85,5'ten yaklaşık 42 puan gerileyerek Nisan ayı itibariyle yüzde 43,7'ye ulaşmıştır.

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