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Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

2024-07-03 06:57:49
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı büyük bir zafer elde etti. Milli Takım, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı iki gol ile devirerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral zaferi getiren golü sonrasında Bozkurt işareti yaptı. Merih'in yaptığı 'Bozkurt' sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan Merih Demiral'ın gol sevincinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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#1
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

#2
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

#3
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

MERİH DEMİRAL AVUSTURYA'YI YIKTI Milli Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 yendiği maça Merih Demiral'ın performansı damga vurdu.

#4
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

Demiral, duran top organizasyonlarında 2 gol atarak Milli Takımımızı çeyrek finale taşıdı.

#5
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

'BOZKURT'LU GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU Merih Demiral'ın performansı kadar gol sevinci de konuşuldu.

#6
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

Demiral, golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevindi. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

#7
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI Avusturya Parlamentosu'nda 2019 yılında alınan karar ile Bozkurt işareti yapmak yasaklandı.

#8
Foto - Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…

O dönem Dışişleri Bakanlığı ve MHP'den çok sert tepkiler geldi. Demiral'ın Bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya gönderme yaptığı öğrenildi.

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