2024-07-03 06:57:49 Merih Demiral’ın gol sevinci gündem olmuştu! Bozkurt işaretinin nedeni ortaya çıktı…
Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı büyük bir zafer elde etti. Milli Takım, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı iki gol ile devirerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral zaferi getiren golü sonrasında Bozkurt işareti yaptı. Merih'in yaptığı 'Bozkurt' sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan Merih Demiral'ın gol sevincinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...