Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

"Meriç'in sigortası" olarak tanımlanan Kanal Edirne'nin önemine değinen Kırıbıyık, şunları kaydetti: "Olası bir taşkın durumunda Meriç Nehri'nin doğal kapasitesinin yarısı kadar bu kanaldan tahliye imkanı oluşuyor. Dolayısıyla riski önemli ölçüde bertaraf etmemize imkan sağlıyor. Temizlik çalışmaları Meriç ve Tunca nehirlerinin yanı sıra Kanal Edirne'de de devam ediyor.