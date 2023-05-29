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Yaşam
10
Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

2023-05-29 16:28:15
Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde olası taşkın riskine karşı başlatılan yatak temizliği devam ediyor.

#1
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'ndeki çalışmalar kapsamında Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesimde iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbeklerini temizliyor.

#2
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumlar, nehirlerdeki ve Kanal Edirne kıyılarındaki sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılıyor. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süvari Köprüsü civarında devam eden çalışmaları inceleyerek, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'den bilgi aldı.

#3
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de zaman zaman taşkınların yaşanabildiğini söyledi. Taşkınlara karşı alınacak önlemlerin başında nehir yataklarının temizlenmesinin geldiğini belirten Kırbıyık, "Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğümüzce başlatılan proje çerçevesinde Meriç ve Tunca nehirlerinde taban ve yüzey temizliği yapılıyor. " dedi.

#4
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Kırbıyık, Meriç Nehri'nde meydana gelebilecek taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'de de temizlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

#5
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

"Meriç'in sigortası" olarak tanımlanan Kanal Edirne'nin önemine değinen Kırıbıyık, şunları kaydetti: "Olası bir taşkın durumunda Meriç Nehri'nin doğal kapasitesinin yarısı kadar bu kanaldan tahliye imkanı oluşuyor. Dolayısıyla riski önemli ölçüde bertaraf etmemize imkan sağlıyor. Temizlik çalışmaları Meriç ve Tunca nehirlerinin yanı sıra Kanal Edirne'de de devam ediyor.

#6
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

İlimizin güvenliği, insanlarımızın can ve mal emniyeti açısından çok önemli bir adımdı. Proje birkaç yıl sürecek. Bu bir süreç, bir yandan malzeme buraya akmaya devam ederken diğer yandan temizliği yapılıyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

#7
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

Kırbıyık, temizlik çalışmaları ve nehir kenarlarında rekreasyon düzenlemeleriyle vatandaşların nehirlerden daha güzel yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

#8
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

#9
Foto - Meriç ve Tunca nehirlerin böyle temizleniyor

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