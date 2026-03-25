TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay Türkiye sözleri: Romanya'yı yenemiyorsak Dünya Kupası'na gitmeyelim
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Romanya maçı için gündemi altüst edecek açıklamalar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Romanya maçı için gündemi altüst edecek açıklamalar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı’mızın Romanya ile oynayacağı maça dair açıklama yaptı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
-Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz."
-Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim.
-Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin.
-Orada da Türk milletini ve İslam alemini, sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, bir sürü İslam ülkelerinden federasyon başkanı, "Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Biz başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız." diyor. Cenabı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken.
