Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...
Selma Savcı

Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bakliyatlarla ilgili bu sorunu her defasında yaşar ve duyarız... Ama artık bu sorun tarihe karışacak...

#1
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Mercimek, nohut ve fasulye gibi mutfakların temel taşları, yanlış saklandığında çabucak böceklenip tazeliğini kaybedebiliyor. Normalde dayanıklı olan bu gıdaların kısa sürede bozulması ise herkesin ortak şikayeti. Peki, bakliyatları uzun süre taze tutmak ve güvelerden korumak için ne yapmalı?

#2
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Yanlış saklama koşulları, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda bakliyatların kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Oysa dikkatli bir şekilde davranıldığında uzun süre ne bozuluyorlar ne de böcekleniyorlar.

#3
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bakliyatları uzun süre saklamanın ilk yolu, onları kontrol etmekten geçiyor. Nohut, mercimek ya da fasulyeyi kavanoza veya saklama kabına koymadan önce içindeki yabancı maddeleri ayıklamalısınız.

#4
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bu işlem böceklenmenin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

#5
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Ayrıca bakliyatların saklanacağı kapların tamamen kuru ve temiz olması da önemli. Nemli kaplar, böceklere adeta gel gel yapar.

#6
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Kavanoz ya da saklama kabının içine birkaç adet defne yaprağı koyarsanız, böcek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Defne yaprağının doğal kokusu, böceklerin hoşuna gitmez. Böylece kavanoza gelmek istemezler.

#7
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Üstelik bu yöntem tamamen doğal olduğu için gıdanın tadını da etkilemeyecektir.

#8
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bakliyatları saklamak için plastik poşetler yerine hava almayan kavanozlar tercih edebilirsiniz. Cam kavanozlar nemi daha iyi engeller ve bakliyatların dış etkenlerden korunmasını sağlar.

#9
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Ayrıca şeffaf olduğu için böceklenme gibi problemlerin yaşanıp yaşanmadığını da direkt görebilirsiniz.

#10
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bakliyatların saklandığı ortam da en az kullanılan yöntemler kadar mühim. Sıcak ve güneş alan yerlerde saklanan bakliyatlar hıza bozulabiliyor. Bu yüzden bakliyatları serin, kuru ve güneş görmeyen dolaplarda muhafaza etmenizi öneriyoruz.

#11
Foto - Mercimek, nohut ve daha neler neler... Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde...

Bu yöntemleri eksiksiz bir şekilde uyguladığınızda bakliyatların aylarca taş gibi kaldığını, herhangi bir şekilde bozulmadığını ve böceklenmediğini göreceksiniz.

