Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti
Son dönemde Türkiye'ye yönelik ticaret savaşı başlatmasıyla gündeme gelen Hindistan'ın önde gelen evye üreticisi Carysil Limited ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Hindistan merkezli mutfak evyesi üreticisi Carysil Limited, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı şirketini kapatma kararı aldı. Şirket, Türkiye’de kurduğu Carysil Ankastre Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetlerine son verildiğini ve şirketin 4 Mart 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından kayıtlardan silindiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki iştirakinin “süregelen piyasa zorlukları ve ekonomik istikrarsızlık” nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediği iddia edildi.
Carysil Turkey, Türkiye pazarında mutfak evyeleri ve ilgili ürünlerin satışını geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak şirketin Türkiye operasyonları beklenen performansı gösteremedi. 31 Aralık 2025 itibarıyla bağlı şirketin hiç gelir elde edemediği ve negatif özkaynağa sahip olduğu bildirildi.
Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerin kapanmasının konsolide finansallar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını vurguladı. 2025 yılı verilerine göre Carysil Turkey’in ana şirket gelirlerine katkısı yüzde 0 seviyesinde kaldı.
Carysil Limited, Türkiye’deki şirketin tasfiye sürecinin önümüzdeki 3–4 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.
