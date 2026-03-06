  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru: Bu parayı sakın ödemeyin! Saral’dan Yavaş’a tepki: ABB'nin zaafiyetleri dur durak bilmiyor... Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti Gelişmeye bak! Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok Aliyev ile Şahbaz Şerif arasında 'savaş' görüşmesi! 'Bizzat söyledim...' Gözler BJK-GS derbisinde artık: Orkun Kökçü zirvede: Torreira onu izliyor Trump iyice köşeye sıkıştı: Gizli tutulan Epstein belgeleri yayınlandı! İspanyol devi Osimhen ile ilgileniyor Tüm İtalya bunu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu kararını verdi: Rotası belli İran savaşı sürerken Türkiye Bayraktar Kızılelama'yı havalandırdı! Resmen hayalete döndü
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Son dönemde Türkiye'ye yönelik ticaret savaşı başlatmasıyla gündeme gelen Hindistan'ın önde gelen evye üreticisi Carysil Limited ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Hindistan merkezli mutfak evyesi üreticisi Carysil Limited, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı şirketini kapatma kararı aldı. Şirket, Türkiye’de kurduğu Carysil Ankastre Sistemleri Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetlerine son verildiğini ve şirketin 4 Mart 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından kayıtlardan silindiğini duyurdu.

#2
Foto - Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki iştirakinin “süregelen piyasa zorlukları ve ekonomik istikrarsızlık” nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediği iddia edildi.

#3
Foto - Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Carysil Turkey, Türkiye pazarında mutfak evyeleri ve ilgili ürünlerin satışını geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak şirketin Türkiye operasyonları beklenen performansı gösteremedi. 31 Aralık 2025 itibarıyla bağlı şirketin hiç gelir elde edemediği ve negatif özkaynağa sahip olduğu bildirildi.

#4
Foto - Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerin kapanmasının konsolide finansallar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını vurguladı. 2025 yılı verilerine göre Carysil Turkey’in ana şirket gelirlerine katkısı yüzde 0 seviyesinde kaldı.

#5
Foto - Hindistan'ı kahreden gelişme: Türkiye'deydi, iflas etti

Carysil Limited, Türkiye’deki şirketin tasfiye sürecinin önümüzdeki 3–4 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

Askeri kargo uçağı düştü
Dünya

Askeri kargo uçağı düştü

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede askeri kargo uçağı düştü.
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı
Dünya

Trump kabinede düğmeye bastı: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle tepki çeken İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldığını duyurdu. Trump, No..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23