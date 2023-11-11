2023-11-11 13:59:33 Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, ““Bugüne kadar hiç kimseyi arkasından hançerlemedim. Ben, hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına (boğazını işaretle) ya da kalbine vururum! Bugüne kadar hep böyle yaptım… Arkadan işim yoktur” sözleriyle dikkat çeken Meral Akşener’in “arkadan hançerlediklerinin sıralı tam listesini” verdi. Korkmaz, gündem olan yazısında özetle şunları kaydetti: