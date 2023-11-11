Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Henüz DYP’den kopmadan aynen şöyle demişti: “Uzun bir süredir DYP’yi bırakıp başka bir partiye gireceğime dair spekülasyonlar yapılıyor… 1993’ün Kasım ayında DYP ile kıydığım nikâh, Katolik nikâhı gibi boşanması olmayan bir nikâhtır. Tansu Çiller’in siyasi öğrencisiyim… Benim evladıma bırakacağım tek miras DYP’dir!” *** Meral Hanımefendi, işte bu sözlerinin üzerinden fazla geçmeden, AK Parti’nin öncülü olan Yenilikçi Hareket’e katıldı… AK Parti’nin kuruluşuna birkaç gün kala orayı da terk etti! *** Sonraki dönemde MHP’nin yolunu tuttu. 2016’da bir “hançer” de oraya vurdu!