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Medya
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Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

2023-11-11 13:59:33
Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, ““Bugüne kadar hiç kimseyi arkasından hançerlemedim. Ben, hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına (boğazını işaretle) ya da kalbine vururum! Bugüne kadar hep böyle yaptım… Arkadan işim yoktur” sözleriyle dikkat çeken Meral Akşener’in “arkadan hançerlediklerinin sıralı tam listesini” verdi. Korkmaz, gündem olan yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

“ “Bugüne kadar hiç kimseyi arkasından hançerlemedim. Ben, hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına (boğazını işaretle) ya da kalbine vururum! Bugüne kadar hep böyle yaptım… Arkadan işim yoktur…”

#2
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

İP’in Heval Meral Ablası… Bay Bay Kemal’in “Sırtımda hançerlerle seçime girdim” cümlesine; işte böylesine tüyler ürpertici bir karşılık verdi. *** Mafya jargonunu hatırlatan bir cevap! “Hanımefendi” diyorduk; meğer “Hanım Ağa” imiş!

#3
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Hançeri karşısındakinin boğazına veya kalbine saplayan bu psikoloji, nasıl bir ruh halidir? Bilinçaltındakilerin dışarıya yansıması mıdır? Kendisini Türk psikiyatristlerine emanet ediyoruz!

#4
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

ÇİLLER’İ HARÇERLEYEN KİMDİ? Siyasete, otuz yıl önce Çiller Ailesi’nin kanatları altında girdi. “Kimseyi arkadan hançerlemedim” diyor ya… Sadece Tansu Hanım’a yaptıklarına bakmak bile “doğru konuşmadığını” ispata yeterlidir.

#5
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Henüz DYP’den kopmadan aynen şöyle demişti: “Uzun bir süredir DYP’yi bırakıp başka bir partiye gireceğime dair spekülasyonlar yapılıyor… 1993’ün Kasım ayında DYP ile kıydığım nikâh, Katolik nikâhı gibi boşanması olmayan bir nikâhtır. Tansu Çiller’in siyasi öğrencisiyim… Benim evladıma bırakacağım tek miras DYP’dir!” *** Meral Hanımefendi, işte bu sözlerinin üzerinden fazla geçmeden, AK Parti’nin öncülü olan Yenilikçi Hareket’e katıldı… AK Parti’nin kuruluşuna birkaç gün kala orayı da terk etti! *** Sonraki dönemde MHP’nin yolunu tuttu. 2016’da bir “hançer” de oraya vurdu!

#6
Foto - Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

2023’te ise “Kumar Masası” dediği Altılı Masa’yı terk edip üç gün sonra tak dönerek Kılıçdaroğlu’nu da hançerledi! PÜF NOKTASI Heval Meral, tam bir sene boyunca… Neden, masada Bay Kemal’in yüzüne karşı “Aday olmayın; kazanamazsınız” demediğini halen daha izah edemiyor. -Arkadan hançerlemek dedikleri, işte tam da budur! “CİNAYET” METAFORU Ezcümle… Siyasi Polisiye filminde “Hanım Ağa’nın kaç cinayeti var?” diye sormamız… İP’i yöneten Locaefendi Muhibbi Meral Abla’nın bu siyasi hançerleme kariyerinden dolayıdır! (…)”

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