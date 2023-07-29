2023-07-29 13:53:35 Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli
Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda kopuş başladı. "Birlikte kazanacağız" diyenler, birbirlerine savaş açtı. Her partide seçim yenilgisi nedeniyle kriz yaşandı… Büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti lideri Meral Akşener de dün yaptığı konuşmada ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı. Seçim sonrası alınan yenilgiyi eleştiren CHP'yi hedef alan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikâyet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" çıkışı yaptı.