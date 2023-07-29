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Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

2023-07-29 13:53:35
Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda kopuş başladı. "Birlikte kazanacağız" diyenler, birbirlerine savaş açtı. Her partide seçim yenilgisi nedeniyle kriz yaşandı… Büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti lideri Meral Akşener de dün yaptığı konuşmada ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde gönderme yaptı. Seçim sonrası alınan yenilgiyi eleştiren CHP'yi hedef alan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikâyet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" çıkışı yaptı.

#1
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi yaşadı. 29 Mayıs'ın sabahında koalisyondaki tüm partilerde kaos başladı. Bir dönem Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, kendi içlerindeki problemleri bile aşamadı.

#2
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

'Birlikte kazanacağız' diyenler birbirini hedef aldı koalisyonda kopuşlar başladı.

#3
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

SEÇİMLERDE OY KAYBI YAŞADI Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de tepkilerin merkezinde Meral Akşener vardı. Parti tabanı ve milliyetçi kesimden koalisyon ortaklığı nedeniyle eleştiri alan ve istifası istenen Meral Akşener, yaptığı olağanüstü kurultayda yol arkadaşlarını hedef aldı. Kürsüden yaptığı sert çıkışlarla partide yeni bir krize yol açtı.

#4
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

MASADAN BİR KEZ DAHA KALKTI Koaliyonu hedef alan Meral Akşener "Biz çalışmamışız… O zaman size hayatta başarılar" diyerek masadan bir kez daha kalktı.

#5
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

Dün de Isparta Uluborlu'da katıldığı Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nde mikrofonu eline aldı.

#6
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

YENİLGİYİ KABUL ETTİ! Seçimden aylar sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koalisyon ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimde kaybetmedik bu bir yenilgi değil' sözlerini "Biz seçimi kaybettik, Erdoğan kazandı" diyerek cevapladı.

#7
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

'SUÇLU ARAMAM' DEDİ AMA... Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ Seçimden beri ilk kez konuştuğunu söyleyen Meral Akşener, üstü kapalı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

#9
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

"Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız.

#10
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

EĞER ŞİKAYET EDİP SORGULUYORSA... Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" açıklamasını yaptı.

#11
Foto - Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

"Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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