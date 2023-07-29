Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Emekli olup evine gitmeli

'SUÇLU ARAMAM' DEDİ AMA... Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı" ifadesini kullandı.