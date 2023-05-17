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Yaşam
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Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

2023-05-17 11:33:07
Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

Yüksek kesimlerde yetişen Kaf Laleleri açtı. Ortaya ise tabloluk manzaralar çıktı.

#1
Foto - Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

Bu günlere Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri kendilerini göstermeye başladı. Bunların içinde Kaf Lalesi dikkat çekiyor.

#2
Foto - Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

Kaf Lâlesi ya da bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olan çiçek türü, Palandöken dik yamaçlarında açtı ve adeta renk cümbüşü oluşturdu. Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak ifade ediliyor.

#3
Foto - Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

Kaf Lalesi ülkemizde genel olarak; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illeri, Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da görülüyor.

#4
Foto - Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişen tür, Nisan ve Haziran ayları arasında çiçekleniyor.

#5
Foto - Merakla bekleniyordu! Görsel şölen başladı

Bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanan Kaf Laleleri fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor,

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