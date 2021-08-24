2021-08-24 09:45:16 Memur zamları belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.
Anlaşmaya göre, memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+enflasyon farkı verilecek. İşte yapılan zam sonrası yeni maaş tablosu
-Mühendis, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.
-Şef, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.
-Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak.
-Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.
-Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.
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