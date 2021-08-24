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Ekonomi
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Memur zamları belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

2021-08-24 09:45:16
Memur zamları belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı.

#1
Foto - Anlaşmaya göre, memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+enflasyon farkı verilecek. İşte yapılan zam sonrası yeni maaş tablosu

Anlaşmaya göre, memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+enflasyon farkı verilecek. İşte yapılan zam sonrası yeni maaş tablosu

#2
Foto - -Mühendis, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.

-Mühendis, 2021 Temmuz ayında 7,902 lira alıyorken, Ocak ayında 8,385 lira maaş alacak.

#3
Foto - -Şef, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.

-Şef, 2021 Temmuz ayında 6,051 lira alıyorken, Ocak ayında 6,441 lira maaş alacak.

#4
Foto - -Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak.

-Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak.

#5
Foto - -Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.

-Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak.

#6
Foto - -Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

-Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

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