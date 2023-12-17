Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. 2024 Ocak zammı ile milyonların geliri artacak. Nihai zam oranları öncesi Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2023 yılının son anketini yayımladı. Böylece emekli ve memur zammı için en güçlü ipucu da gelmiş oldu. İşte polisten, memura, hemşireye kadar yeni emekli zammı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...