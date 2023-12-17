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Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

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Ekonomi
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Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

2023-12-17 15:11:28
Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. 2024 Ocak zammı ile milyonların geliri artacak. Nihai zam oranları öncesi Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2023 yılının son anketini yayımladı. Böylece emekli ve memur zammı için en güçlü ipucu da gelmiş oldu. İşte polisten, memura, hemşireye kadar yeni emekli zammı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...

#1
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Emekliye zam ve memur maaş zammı 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla refah payı hariç kesinleşecek. Öte yandan Nisan ayından bu yana 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılacak. Taban aylıklar ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. 2024 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

#2
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; Emekliye zam ve memur maaş zammı 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla refah payı hariç kesinleşecek. Öte yandan Nisan ayından bu yana 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılacak. Taban aylıklar ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. 2024 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

#3
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

#4
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Ocak 2024'ün ilk yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak: 1. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı 2. En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek 3. Memur ve memur emeklisi için maaş artışları Tüm bunların yanında refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

#5
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Merkez Bankası 2023 yılının son anketini paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

#6
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08 Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 38,08 Hesaplanan memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15 Hesaplanan memur zammı: Yüzde 49,80 oldu.

#7
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emeklilerin zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi öne çıkıyor.

#8
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Kasım ayı enflasyon rakamı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, buradan yapılan hesapla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 37,76 oldu.

#9
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Memur ve memur emeklisi de SSK ile Bağ-Kur'lular gibi senede 2 kez zam alıyor. Burada memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor. Bu oran yeni toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanınca memur zammı ortaya çıkıyor.

#10
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon rakamların yüzde 38,08 olması bekleniyor.Emekli maaşı zammı beklenen rakamların gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç yüzde 38,08 olacak. Bu rakama memur zammı referans olarak 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

#11
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

#12
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Yüzde 65,39'luk son enflasyon tahminine göre hesap yapacak olursak, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 30,26 olması bekleniyor. Bu rakam yüzde 15'lik toplu sözleşme zam oranı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,80 rakamı gözü çarpıyor. Yani herşey beklentilere göre ilerlerse memur zammı Ocak ayında yüzde 49,80 olacak.

#13
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık artış memurlar için yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.

#14
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Merkez Bankası'nın Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre taban aylıklar, memur maaşları, emekli memur maaşları ve SED ödemeleri tabloları netleşti:

#15
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

İŞTE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

#16
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1: Temmuz Dönemi: 22.926, 5 Aylık: 33.243, 6 Aylık: 34.343 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: Temmuz Dönemi: 29.525, 5 Aylık: 42.811, 6 Aylık: 44.228 ÖĞRETMEN 1/4: Temmuz Dönemi: 26.642, 5 Aylık: 38.631, 6 Aylık: 39.910

#17
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

BASKOMİSER 1/3: Temmuz Dönemi: 32.613, 5 Aylık: 47.289, 6 Aylık: 48.854 POLİS MEMURU 8/1: Temmuz Dönemi: 29.512, 5 Aylık: 42.792, 6 Aylık: 44.209 UZMAN DOKTOR 1/4: Temmuz Dönemi: 37.162, 5 Aylık: 53.885, 6 Aylık: 55.669 HEMŞİRE (Üni. Mezunu) 5/1: Temmuz Dönemi: 26.428, 5 Aylık: 38.321, 6 Aylık: 39.589

#18
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

MÜHENDİS 1/4: Temmuz Dönemi: 33.109, 5 Aylık: 48.008, 6 Aylık: 49.597 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1: Temmuz Dönemi: 23.525, 5 Aylık: 34.111, 6 Aylık: 35.240 PROFESÖR 1/4: Temmuz Dönemi: 48.111, 5 Aylık: 69.761, 6 Aylık: 72.070

#19
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: Temmuz Dönemi: 31.750, 5 Aylık: 46.038, 6 Aylık: 47.562 VAİZ 1/4: Temmuz Dönemi: 27.608, 5 Aylık: 40.032, 6 Aylık: 41.357 AVUKAT 1/4: Temmuz Dönemi: 31.549, 5 Aylık: 45.746, 6 Aylık: 47.260

#20
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

MÜSTEŞAR 1/1: Temmuz Dönemi: 35.911, 5 Aylık (%4,5): 52.071, 6 Aylık (I,80): 53.795 GENEL MÜDÜR 1/1: Temmuz Dönemi: 31.784, 5 Aylık: 46.087, 6 Aylık: 47.612 ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4: Temmuz Dönemi: 12.473, 5 Aylık: 18.086, 6 Aylık: 18.685 MEMUR (LİSANS) 4/1: Temmuz Dönemi: 9.765, 5 Aylık: 14.159, 6 Aylık: 14.628

#21
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

ÖĞRETMEN 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157 KAYMAKAM 1. SINIF 1/4: Temmuz Dönemi: 20.941, 5 Aylık: 30.364, 6 Aylık: 31.370 BASKOMİSER 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157 POLİS MEMURU 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

#22
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

#23
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

MÜHENDİS 1/4: Temmuz Dönemi: 14.810, 5 Aylık: 21.475, 6 Aylık: 22.185

#24
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4: Temmuz Dönemi: 10.633, 5 Aylık: 15.418, 6 Aylık: 15.928

#25
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

PRATİSYEN HEKİM 1/4: Temmuz Dönemi: 21.860, 5 Aylık: 31.697, 6 Aylık: 32.746 PROFESÖR 1/4: Temmuz Dönemi: 25.678, 5 Aylık: 37.233, 6 Aylık: 38.466

#26
Foto - Memur ve emekliye büyük zam! Kök ücret ve seyyanen zam müjdesi! İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

İMAM HATİP: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157 AVUKAT 1/4: Temmuz Dönemi: 14.791, 5 Aylık: 21.447, 6 Aylık: 22.157

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