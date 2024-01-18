Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

KÖK AYLIKTA SINIR 7 BİN 15 TL 7 bin 15 TL'nin altında kök aylığı olan herkes yeni dönemde 10 bin TL olarak maaş alacak. Bir emeklimizin e-devlet sistemine giriş yapıp ve maaşı 13 bin 43 lira ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak.