  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

2024-01-18 08:44:55
Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak zammı 5 puan eklenerek yüzde 42,6'ya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Peki, son durum itibariyle kimin maaşı ne kadar arttı? Kök maaşlar ne oldu? Neden memur emeklisine yüzde 49,25 zam yapıldı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,6'da kaldı? Merak edilen tüm soruların yanıtları Kanal D Ana Haber'de ortaya çıktı.

#1
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Kabineden karar çıktı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı netleşti. En düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

#2
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Kimin maaşı ne kadar arttı? Kök maaşı ne kadar oldu? Dr. Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül tüm detayları açıkladı. Bülbül "SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,6'lık zammı kök aylıkları üzerinden alacaklar. Fakat, zam sonrası hesaplanan aylık yine 10 bin TL'nin altında kalırsa maaşları 10 bin TL olarak kendilerine ödenecek" dedi.

#3
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

E-DEVLETTE GÖRÜNEN AYLIK DOĞRU MU? E-Devlet'e girip Emekli Aylık Bilgisi ekranında maaşlarını görenler yüzde 37,57'lik zamlı halini görecekler. Burada görünen tutar 10 bin TL'nin altında ise yani kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 binin altında ise yine hesabınıza 10 bin TL yatacak.

#4
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

KÖK AYLIKTA SINIR 7 BİN 15 TL 7 bin 15 TL'nin altında kök aylığı olan herkes yeni dönemde 10 bin TL olarak maaş alacak. Bir emeklimizin e-devlet sistemine giriş yapıp ve maaşı 13 bin 43 lira ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak.

#5
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 49,25 SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 42,6 Memur emeklisine yüzde 49,25 zam yapıldı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 42,6 oranında zam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'da bu zam farkının kapanacağını duyurdu. Peki bu fark nasıl kapanacak? İşte detaylar...

#6
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Aradaki 12 puanlık farkın 5'i şimdi kapandı 5'i de Temmuz'da kapanacak. Bunu rakamlarla anlatmak gerekirse;

#7
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

En düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 876 liraydı. Memur emeklisinin Ocak ayındaki yüzde 49,25'lik zamdan sonraki maaşı ise 14 bin 739 liraya yükseldi. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur emeklisi Temmuz'da yüzde 20 zam alarak maaşı 17 bin 686 liraya çıkmış olacak.

#8
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Yine aynı maaşı yani 9 bin 876 lira maaşı olan SSK emeklisi Ocak zammı olan yüzde 42,6 ile maaşı 14 bin 83 liraya çıkıyor. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse Temmuz'da yüzde 25 zam alacak (5 puan fazla) maaşı 17 bin 603 liraya çıkmış olacak. Yani bugünkü 656 liralık fark Temmuz'da 83 liraya düşmüş olacak.

#9
Foto - Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK Emeklinin ek zammı için yasal düzenleme bekleniyor. Emekliler bugün yüzde 37,57'lik zamlarını aldı ve süreç hızlı ilerlerse Şubat ayı ilk haftasında ek ödeme yapılabilir. Ancak ara ödeme olmazsa, hem Şubat ayı yüzde 42'lik zamları hem de Ocak ayındaki 5 puanlık farkları birlikte yatırılacaktır.

'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi
Gündem

'Türkiye Yüzyılı'nı hedef almıştı! Genç beyinleri zehirleyen öğretmene yol verildi

29 Ekim'de yaptığı rezil konuşmada Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan sözde öğretmen Emine Karakaş'a yol verildi.
Airbus havacılıktan gelişmeyi duyurdular: İran Havayolları'nın 97 uçağı sipariş defterinden sildi!
Dünya

Airbus havacılıktan gelişmeyi duyurdular: İran Havayolları'nın 97 uçağı sipariş defterinden sildi!

İran'a bir dönem uluslararası ambargonun gevşetilmesi ile verdiği ancak teslimatı ertelenen ve sürekli sorun yaşanan Airbus siparişi imalatç..
Bayraktar TB2 SİHA’lara BAE üretimi ile entegrasyonu!
Ekonomi

Bayraktar TB2 SİHA’lara BAE üretimi ile entegrasyonu!

Baykar ile EDGE Group, kritik hamleye hazırlanıyor: Bayraktar TB2 SİHA’ya BAE tarafından geliştirilen Desert Sting 16 mühimmatının entegrasy..
Cami bahçesinde bebek cesedi! Allah sizi kahretsin
Gündem

Cami bahçesinde bebek cesedi! Allah sizi kahretsin

Zina eyleminin yeniden suç kapsamına alınmaması, gayri meşru ilişkilerle anne baba olan çiftlerin bebek cinayetini arttırdı.
İçme suyu hattından kunduz çıktı
Yaşam

İçme suyu hattından kunduz çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesinde doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım ve onarım çalışması g..
AK Parti'nin adayı Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkı hakkında iyileştirme sözü
Siyaset

AK Parti'nin adayı Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkı hakkında iyileştirme sözü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a vatandaşlardan yoğun ilgi sürerken Murat Kurum sosyal medya hesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23