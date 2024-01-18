2024-01-18 08:44:55 Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi neden aynı zammı almadı? Kök maaşlar ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ocak zammı 5 puan eklenerek yüzde 42,6'ya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Peki, son durum itibariyle kimin maaşı ne kadar arttı? Kök maaşlar ne oldu? Neden memur emeklisine yüzde 49,25 zam yapıldı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,6'da kaldı? Merak edilen tüm soruların yanıtları Kanal D Ana Haber'de ortaya çıktı.