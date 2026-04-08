Melek Mosso hakkında verilen tartışmalı karara itiraz edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti. Mosso dün, herhangi bir tedbir kararı olmadan serbest kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, dün yeni gözaltılar yapıldı.
Dün gerçekleşen yeni dalgada yine herkesin yakından tanıdığı isimler test verdi. Dün yapılan operasyonda; Bengü, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın ve İbrahim Çelikkol gibi isimler gözaltına alındı.
Bugün gelen yeni bir son dakika bilgisine göre, Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz edildi. Savcılık Simge Sağın ve İlkay Şencan ile birlikte Melek Mosso hakkında da adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmiş, hakimlik Sağın ve Şencan yönünden talebi kabul ederken Mosso yönünden reddetmişti.
Burak Doğan'ın haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.
