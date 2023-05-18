Meksika’daki yanardağda patlamalar! Tatil kararı

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar devam ediyor. Yanardağda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevre kentlerde kül yağışı sürerken, Puebla eyaletinde bulunan 22 kentteki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Puebla Eyalet Valisi Salomon Cespedes yaptığı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında bulunan kentlerde sürekli yaşanan kül yağışı nedeniyle, bu şehirlerin belediye başkanları ile görüşülerek, ikinci bir duyuru yapılana kadar bölgede eğitime sanal ortamda devam edilmesi kararı alındığı bildirildi. Yanardağın sivil korum yetkilileri tarafından izlendiğini belirten Vali Cespedes, paniğe neden olacak bir durumun oluşmadığını ifade ederek halka sakin kalma çağrısında bulundu.