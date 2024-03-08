2024-03-08 14:29:13 Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Aldıkları kararı tüm Türkiye’ye ilan etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi planladıklarını duyurdu. Deprem sigortasının sadece binaları kapsadığını ve bu yüzden kapsamının çok dar olduğunu belirten Şimşek, afet sigortasının bütün diğer riskleri de kapsayacağını kaydetti. Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini ifade etti.