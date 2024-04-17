Mehmet Şimşek’in o hareketine Ahmet Hakan’dan 10 numara 5 yıldız! Ha bu da “ıstakozcu” AK Partililere ders olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son günlerde lüks ve şatafat haberleriyle gündeme gelen bazı AK Partililere önemli bir çağrı yaptı. Mehmet Şimşek’in, aylar önce sıradan bir restoranda son derece mütevazı bir yemek olan kumpir yerken çekilen görüntüsünü hatırlatan Hakan, “Hangi kademesinde görev yapıyor olurlarsa olsunlar bütün AK Partililer, Mehmet Şimşek’in yiyecek ve restoran seçiminden örnek almalılar” dedi. Hakan, şunları kaydetti: