Mehmet Metiner’den Türkiye’yi ayağa kaldıracak yazı! Bu hainler, kimin değirmenine su taşıyor

En fenası hızını alamayıp “Siz içinizi düzeltmezseniz işte o zaman dış güçler devreye girer!” diyen o içimizdeki zata siz olsanız ne dersiniz? Erdoğan liderliğine düşmanlık/karşıtlık ekseninde düne kadar kendilerine de amansız düşmanlık edenlerle bir safta olmayı içine sindirebilenler neyin davasını sürdürüyorlar, kimin değirmenine su taşıyorlar dersiniz? Kimseyi koşulsuz biata çağırdığımız yok. Kimsenin muhalefet hakkını ellerinden aldığımız da yok. Yalnız kendi muhalefetimiz kendimize özgü olmak zorunda değil mi? Erdoğan düşmanlığı ekseninde üst akıl tarafından bir araya getirilen ihanetçi odaklarla siyasi işbirliği yapmanın adına muhalefet denmez. Bunun adına Neo-İttihatçı ihanet denir. Biz ki “Yanlış yaparsan ey Ömer, seni kılıcımızla düzeltiriz!” diyen bir inancın/anlayışın mensuplarıyız. Bunu kendi içimizde yaparız. Lakin ihanetçilerle asla söylem ve eylem birliği içine girmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz. Kim ki o ihanetçi odaklarla söylem ve eylem beraberliği içine girmişse onları da kendimizden bilmeyiz, vesselam.”