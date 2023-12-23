2023-12-23 13:38:46 Mehmet Metiner’den Türkiye’yi ayağa kaldıracak yazı! Bu hainler, kimin değirmenine su taşıyor
Mehmet Metiner, Türkiye'nin tarihsel ve güncel siyasi dinamiklerine eleştirel bir bakış sundu. Tanzimat döneminden günümüze uzanan 'ihanet süreci' ve bu sürecin farklı siyasi figürler ve gruplar üzerindeki etkilerini masaya yatıran Metiner, Sultan Abdülhamid Han ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönetimleri arasında paralellikler kurarak, siyasi ihanet ve işbirlikçilikleri gözler önüne serdi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: