Mehmet Metiner, “Bir bu eksikti” deyip bombaladı! “Kürt imam, Türk kaymakam” için olay sözler

Ben kimin haklı-kimin haksız olduğundan bağımsız bir şey söylüyorum: Hepimizin katkısıyla ortaya çıkan bu sonuç tamamen yanlış ve tehlikeli bir mecraya sürüklenmek isteniyor. Evvela bunun önünü almak gerekirken hâlâ tarafların birbirlerine tahkir ve tezyif içeren sözlerle yüklenmeleri Allah aşkına söyler misiniz kimin yararınadır? Biraz sakin olalım. Öfkemizi aklımızla kontrol edelim. Olaya serinkanlı bakalım. Olay nedir? Bir imam, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cuma hutbesinde şehitlerimizle ilgili bölümü okumuyor. Kasten okumadıysa affedilmez bir hata. Burada kasıt mı var, PKK korkusu mu var, PKK sempatizanlığı mı var bilmiyoruz. Çünkü bizler o İmamı tanımıyoruz. O İmamı tanımadan bilmeden hakkında konuşmamız yanlış. Ama niyetini bilmediğimiz halde eylemini eleştiririz elbet. Şehitlerimize rahmet dilenen o cümleleri okumaması, eleştirinin ötesinde bir tepkiyi hak ediyor. Kaymakam’ımızın gösterdiği tepki bu açıdan doğru bir tepkidir. Ama bu tepki darp diye tanımlanan fiziki bir müdahaleye dönüştü mü dönüşmedi mi, dönüştüyse nasıl dönüştü bilmiyoruz. Yani olayın oluş şekli ve ayrıntıları tarafımızca bilinmiyor. Karşılıklı sözlü bir sataşma esnasında itiş kakış oldu mu olmadı mı, bilmediğimiz ayrıntılar bunlar. Bunu bilmediğimiz halde Kaymakam’ımızın, yapmışsa bile iyi yapmıştır biçiminde sahiplenilmesi, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Sonuçta nahoş bir durum olduğu aşikâr. AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen sendika üyesi İmam, anlam veremediğim biçimde şehitlerimizle ilgili bölümü atlıyor, Kaymakam’ımız da buna haklı olarak tepki gösteriyor. İmamın bu tavrı nahoş, sonrasında medyaya yansıyan iddialar da nahoş ötesi. Doğruluğunu-yanlışlığını bilmeden “Türklük-Kürtlük” veya “Ülkücülük” meselesi üzerinden pozisyon alıp kavgayı başka mecralara taşımak da ziyadesiyle can sıkıcı. (...)"