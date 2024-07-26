2024-07-26 15:03:09 Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! “Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…”
Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" dedi.