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Spor
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Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

2024-07-26 15:03:09
Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! “Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…”

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük‘ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye’de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" dedi.

#1
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü'nün Başkanı Süleyman Hurma, açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Takım olarak iyi bir kadro kurduklarını belirten Hurma, “Takımımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu sezon geri geleceğiz. Çok önemli oyuncuları aldık. Bunlardan biri de Nikola Dovedan. Bundesliga’da 25 maçı var. Bundesliga‘dan Süper Lig‘e bir oyuncu getirmek çok zorken biz bir alt lige oyuncu getirdik. Portekiz liginden Camacho diye çok önemli bir oyuncu aldık. Papy Djilobodji’yi ise Antep’ten transfer ettik.

#3
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Beşiktaş’tan Emre Bilgin‘le anlaşmak üzereyiz, zaten kendi elimizde çok önemli oyuncularımız vardı.

#4
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Üst düzey oyuncu alıp yolunuza devam edeceğiz” diye konuştu.

#5
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün yıllardır yaşadığı stadyum sorununa da değinen Hurma, “Türkiye’de sadece Karagümrük Kulübü’nün stadının ve tesisinin olmaması şu anda tüm samimiyetimle söylüyorum, benim nerede antrenman yapacağım kamptan sonra henüz belli değil. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bunun için ülkemizde tüm yetkililerle görüştüm.

#6
Foto - Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! "Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…"

Şu ana kadar bir sonuç çıkarmayı beceremedim, umut ediyorum ki bundan sonra beceririz” ifadelerinde bulundu

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