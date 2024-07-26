Mehmet Büyükekşi için olay oluşturan itiraflar! “Bizi dozerle sürüp, çukura attılar…”

Takım olarak iyi bir kadro kurduklarını belirten Hurma, “Takımımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu sezon geri geleceğiz. Çok önemli oyuncuları aldık. Bunlardan biri de Nikola Dovedan. Bundesliga’da 25 maçı var. Bundesliga‘dan Süper Lig‘e bir oyuncu getirmek çok zorken biz bir alt lige oyuncu getirdik. Portekiz liginden Camacho diye çok önemli bir oyuncu aldık. Papy Djilobodji’yi ise Antep’ten transfer ettik.