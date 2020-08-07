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Meğer yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyardı: Bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

2020-08-07 08:40:38
Meğer yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyardı: Bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

Rengarenk dondurmalar, buz gibi içecekler, milkshakeler, soğuk kahveler. Bu yiyeceklerin ve içeceklerin pek çoğu yaz aylarının vazgeçilmezleri. Peki bu besinlerin yaz aylarında tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Tüketim alışkanlıklarınızı göz önüne alarak birazdan göreceğiniz listeyi incelemenizde fayda var. İşte yaz aylarında asla tüketilmemesi gereken o besinler... 1- Barbekü sos: Çoğu marka yüksek şeker ve sodyum içerir. Almadan önce besin etiketini mutlaka kontrol edin. Sosu kullanırken ya minimumda tutun ya da kendi sosunuzu kendiniz hazırlayın bu sayede tuz ve şeker miktarını kontrol edebilirsiniz

#1
Foto - 2- Kremalı salata sosları: Sağlıklı salatanızı üzerine fazla miktarda sos ekleyerek sağlıksız hale getirmeyin. Yeşilliklerinizi taze limon ya da başka bir narenciye suyu, bir tutam tuz ve biraz da yağ gezdirerek yiyin.

2- Kremalı salata sosları: Sağlıklı salatanızı üzerine fazla miktarda sos ekleyerek sağlıksız hale getirmeyin. Yeşilliklerinizi taze limon ya da başka bir narenciye suyu, bir tutam tuz ve biraz da yağ gezdirerek yiyin.

#2
Foto - 3- Yağlı biftek: Görünür yağların ayıklandığı yağsız biftekler seçin ve basit, sağlıklı, ev yapımı soslarla marine edin. Bu sayede bir sürü lezzet elde edebilirsiniz. Marinasyon kas liflerini yıkmaya yardımcı olur ve et daha yumuşak hale gelir. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsaktır.

3- Yağlı biftek: Görünür yağların ayıklandığı yağsız biftekler seçin ve basit, sağlıklı, ev yapımı soslarla marine edin. Bu sayede bir sürü lezzet elde edebilirsiniz. Marinasyon kas liflerini yıkmaya yardımcı olur ve et daha yumuşak hale gelir. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsaktır.

#3
Foto - 4- Kızarmış tavuk ve deniz ürünleri: Bu yaz ızgara derisiz tavuk göğüs deneyin. Kızarmış ¾ bardak bir deniz ürünü yaklaşık 500 kalori eder ve 26 g yağ içerir. En sağlıklısı kızartmadan pişmiş (haşlama, fırın, ızgara vb.) olarak tüketmektir protein ve B12 kaynağıdırlar, sağlıklı bir sinir sistemi sağlar ve anemiyi (kansızlık) önlemede yardımcıdırlar. Kızarmış ürünler yüksek yağ (doymuş, trans) ve kalori içerir. Obezite, diyabet, felç ve kanser riskini arttırırlar.

4- Kızarmış tavuk ve deniz ürünleri: Bu yaz ızgara derisiz tavuk göğüs deneyin. Kızarmış ¾ bardak bir deniz ürünü yaklaşık 500 kalori eder ve 26 g yağ içerir. En sağlıklısı kızartmadan pişmiş (haşlama, fırın, ızgara vb.) olarak tüketmektir protein ve B12 kaynağıdırlar, sağlıklı bir sinir sistemi sağlar ve anemiyi (kansızlık) önlemede yardımcıdırlar. Kızarmış ürünler yüksek yağ (doymuş, trans) ve kalori içerir. Obezite, diyabet, felç ve kanser riskini arttırırlar.

#4
Foto - 5- Hamburgerler: Hamburgerler yazın çok tercih yiyeceklerdir ancak illa da sağlıksız olmaları gerekmez. %91-94 oranında yağsız olabilen, yağsız sığır eti kullanın veya bir hindi burger ya da ev yapımı sebzeli bir hamburger köftesini tercih edin. Peyniri atlayıp burgerin içini taze marul, domates ve biraz da turşu ile süsleyebilirsiniz.

5- Hamburgerler: Hamburgerler yazın çok tercih yiyeceklerdir ancak illa da sağlıksız olmaları gerekmez. %91-94 oranında yağsız olabilen, yağsız sığır eti kullanın veya bir hindi burger ya da ev yapımı sebzeli bir hamburger köftesini tercih edin. Peyniri atlayıp burgerin içini taze marul, domates ve biraz da turşu ile süsleyebilirsiniz.

#5
Foto - 6- Sosisli sandviç: Yağsız sığır eti, yağsız dana veya hindili sandviçler tercih edilmelidir. İçindeki malzemeleri de basit tutup doğranmış soğan ve biraz hardal ile sandviç tamamlanmalıdır.

6- Sosisli sandviç: Yağsız sığır eti, yağsız dana veya hindili sandviçler tercih edilmelidir. İçindeki malzemeleri de basit tutup doğranmış soğan ve biraz hardal ile sandviç tamamlanmalıdır.

#6
Foto - 7- Dondurma: 1 bardak dondurma yaklaşık 380 kcal eder. Daha sağlıklı yemek istiyorsanız dondurma ve dondurmalı sandviç ve barlardan uzak durun onun yerine sorbeleri tercih edin. Berrieleri (ahududu, çilek, böğürtlen vs) veya muzu dondurup mutfak robotunda yumuşayana kadar püre haline getirip yiyin.

7- Dondurma: 1 bardak dondurma yaklaşık 380 kcal eder. Daha sağlıklı yemek istiyorsanız dondurma ve dondurmalı sandviç ve barlardan uzak durun onun yerine sorbeleri tercih edin. Berrieleri (ahududu, çilek, böğürtlen vs) veya muzu dondurup mutfak robotunda yumuşayana kadar püre haline getirip yiyin.

#7
Foto - 8- Mayonez içeren salatalar: Coleslaw ya da makarna salatası veya patates salatası gibi mayonez içerenler çok fazla yağ ve kalori içerir. Yağsız yoğurt veya süzme yoğurt mayonez yerine tercih edilebilir. Coleslaw veya salatalara sirke eklenebilir.

8- Mayonez içeren salatalar: Coleslaw ya da makarna salatası veya patates salatası gibi mayonez içerenler çok fazla yağ ve kalori içerir. Yağsız yoğurt veya süzme yoğurt mayonez yerine tercih edilebilir. Coleslaw veya salatalara sirke eklenebilir.

#8
Foto - 9- Turta veya kekler: Şekerli olan tüm ürünleri rafa kaldırın, yaz taze ve rengarenk meyveler için mükemmel bir zaman dilimidir. Yemek üstüne karpuz ve kavun gibi doğal şekerli ve serinletici meyveler tercih edin.

9- Turta veya kekler: Şekerli olan tüm ürünleri rafa kaldırın, yaz taze ve rengarenk meyveler için mükemmel bir zaman dilimidir. Yemek üstüne karpuz ve kavun gibi doğal şekerli ve serinletici meyveler tercih edin.

#9
Foto - 10- Patates cipsi: Tuz ve yağdan zengin olduklarını bildiğimiz halde yine de gider daha zararlı hamburger veya sosislilerin yanına ekleriz. Bunun yerine ev yapımı salsa ya da guacamole sos ile tam tahıllı tortilla (lavaş) cipslerini ya da humus ile tam tahıllı pita (pide) cipslerini deneyin.

10- Patates cipsi: Tuz ve yağdan zengin olduklarını bildiğimiz halde yine de gider daha zararlı hamburger veya sosislilerin yanına ekleriz. Bunun yerine ev yapımı salsa ya da guacamole sos ile tam tahıllı tortilla (lavaş) cipslerini ya da humus ile tam tahıllı pita (pide) cipslerini deneyin.

#10
Foto - 11- Gazlı içecekler: Sıcaklık arttıkça meşrubat şişeleri de buzdolabında yerlerini almaya başladı. Bu içeceklerin boş kalori demek olduğunu ve bel çevresinde artışa neden olduklarını unutmayın. Bu şişeleri daha az erişebileceğiniz yerlere koyun ve mümkün oldukça ellerinizi uzak tutun.

11- Gazlı içecekler: Sıcaklık arttıkça meşrubat şişeleri de buzdolabında yerlerini almaya başladı. Bu içeceklerin boş kalori demek olduğunu ve bel çevresinde artışa neden olduklarını unutmayın. Bu şişeleri daha az erişebileceğiniz yerlere koyun ve mümkün oldukça ellerinizi uzak tutun.

#11
Foto - 12- Kokteyller ve mokteyller: Rengarenk kokteyllere havuz başında hayır demek eminim ki çok zordur ancak birkaç ay sonra daha büyük bir beden giysi almak zorunda kaldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çoğu kokteyl şeker doludur. Sıcaklıkla birlikte kalori alımınız da artsın istemiyorsanız bardak miktarınızı sayın. Soğuk bir bira tercihi tabi ki daha az kalori alımı demektir ancak bunlarında light olanları tercih edilmelidir. Mokteyllerde alkolsüz şekerli içeceklerdir, aynı oranda sınırlandırılmaları gerekir.

12- Kokteyller ve mokteyller: Rengarenk kokteyllere havuz başında hayır demek eminim ki çok zordur ancak birkaç ay sonra daha büyük bir beden giysi almak zorunda kaldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çoğu kokteyl şeker doludur. Sıcaklıkla birlikte kalori alımınız da artsın istemiyorsanız bardak miktarınızı sayın. Soğuk bir bira tercihi tabi ki daha az kalori alımı demektir ancak bunlarında light olanları tercih edilmelidir. Mokteyllerde alkolsüz şekerli içeceklerdir, aynı oranda sınırlandırılmaları gerekir.

#12
Foto - 13- Soğuk kahveler ve milkshakeler: Soğuk kahvelerinizde tam yağlı sütlerden daha çok buz olsun. Bazı kahvelere dondurma da eklenir, dondurmasız olanları tercih etmeye çalışın. Günde 1-2 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Kremalı ve tam yağlı sütle hazırlanan milkshakelerden uzak durun. Yaz susuzluğunu su, ev yapımı şekersiz limonatalar veya kompostolar, hindistan cevizi suyu, soğuk bitkisel çaylar ile giderin.

13- Soğuk kahveler ve milkshakeler: Soğuk kahvelerinizde tam yağlı sütlerden daha çok buz olsun. Bazı kahvelere dondurma da eklenir, dondurmasız olanları tercih etmeye çalışın. Günde 1-2 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Kremalı ve tam yağlı sütle hazırlanan milkshakelerden uzak durun. Yaz susuzluğunu su, ev yapımı şekersiz limonatalar veya kompostolar, hindistan cevizi suyu, soğuk bitkisel çaylar ile giderin.

#13
Foto - 14- Kızarmış hamur: Derin yağda kızartılmış, unlu, tereyağlı şekerli besinler trans yağların en kötü versiyonudur. Trans yağlar kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü düşürür. Vücuttaki inflamasyonu arttırır.

14- Kızarmış hamur: Derin yağda kızartılmış, unlu, tereyağlı şekerli besinler trans yağların en kötü versiyonudur. Trans yağlar kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü düşürür. Vücuttaki inflamasyonu arttırır.

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