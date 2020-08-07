Meğer yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyardı: Bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

Rengarenk dondurmalar, buz gibi içecekler, milkshakeler, soğuk kahveler. Bu yiyeceklerin ve içeceklerin pek çoğu yaz aylarının vazgeçilmezleri. Peki bu besinlerin yaz aylarında tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Tüketim alışkanlıklarınızı göz önüne alarak birazdan göreceğiniz listeyi incelemenizde fayda var. İşte yaz aylarında asla tüketilmemesi gereken o besinler... 1- Barbekü sos: Çoğu marka yüksek şeker ve sodyum içerir. Almadan önce besin etiketini mutlaka kontrol edin. Sosu kullanırken ya minimumda tutun ya da kendi sosunuzu kendiniz hazırlayın bu sayede tuz ve şeker miktarını kontrol edebilirsiniz