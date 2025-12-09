  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

Kış aylarında grip vakalarının artmasıyla birlikte uzmanlar hastalığa dikakt edilmezse zatüre veya menejit gibi hayati tehlikelerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

#1
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

Hava sıcaklığındaki değişimlerle birlikte grip vakaları artıyor. Uzmanlar, özellikle hassas grupların ağır seyir riski altında olduğunu belirtiyor. Grip, tedavi edilmezse ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

#2
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

Atabay Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, "İlaç alsan da almasan da grip aynı sürede geçer." inanışının doğru olmadığını vurgulayarak “Grip tedavisiz bırakıldığında zatürre veya menenjit gibi hayatı tehdit eden durumlara ilerleyebilir.” dedi. Yaycı, “Grip tedavisiz bırakıldığında zatürre veya menenjit gibi hayatı tehdit eden durumlara ilerleyebilir. Zatürreye yakalanan hastaların bir kısmında kalp ile ilgili sorunlar da ortaya çıkabiliyor.” dedi.

#3
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

GRİPTE DİKKAT EDİLECEKLER Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler, obez bireyler, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tablonun çok daha ağır ilerleyebildiğine dikkat çeken Dr. Yaycı, gribe yakalanıldığında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle paylaştı: “EVDE DİNLENMEK HEM BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER HEM DE VİRÜSÜN YAYILIMINI AZALTIR” Grip, belirtiler ortaya çıkmadan önce de bulaşıcı olduğu için hastalığın ilk günlerinde evde kalmak oldukça önemlidir. Vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır ve bu süreçte istirahat etmek hem iyileşmeyi hızlandırır hem de çevrenizdeki kişilere hastalığın geçmesini engeller. Ateş tamamen düştükten sonra en az bir gün daha evde kalmak, tam toparlanma için tavsiye edilir.

#4
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

“ŞİKÂYETLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA GECİKMEDEN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ” Grip, uygun şekilde yönetildiğinde daha kısa sürede kontrol altına alınabilir. İlk belirtileri fark ettiğiniz anda bir sağlık profesyoneline başvurmanız, antiviral ilaçların doğru zamanda başlanmasını sağlar. Erken kullanılan antiviral tedavinin, zatürre gibi ilerleyebilecek ciddi durumların ortaya çıkmasını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir.

#5
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

“BOL SIVI ALMAK SOLUNUM SİSTEMİNE DESTEK OLUR” Hastalık dönemi boyunca su içmek, bitki çayları tüketmek veya C vitamini içeren içecekler tercih etmek oldukça yararlıdır. Yeterli sıvı alımı, solunum yollarında biriken yoğun mukusu incelterek nefes almayı kolaylaştırır ve balgamın rahat şekilde temizlenmesini sağlar. Bu nedenle düzenli sıvı tüketimi, hastalığın ağırlaşmasını engelleyen basit ama etkili bir adımdır.

#6
Foto - Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

“BESLENMENİZİ GÜÇLENDİRİCİ GIDALARLA DESTEKLEYİN” Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için vitamin yönünden zengin bir beslenme düzeni önem taşır. Turunçgiller, taze sebzeler ve özellikle koyu yeşil yapraklı yiyecekler bu dönemde daha sık tüketilebilir./ kaynak: ensonhaber

