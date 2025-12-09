Meğer yanlış biliyormuşuz: İlaçların hiç bir etkisi yokmuş!

GRİPTE DİKKAT EDİLECEKLER Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler, obez bireyler, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde tablonun çok daha ağır ilerleyebildiğine dikkat çeken Dr. Yaycı, gribe yakalanıldığında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle paylaştı: “EVDE DİNLENMEK HEM BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER HEM DE VİRÜSÜN YAYILIMINI AZALTIR” Grip, belirtiler ortaya çıkmadan önce de bulaşıcı olduğu için hastalığın ilk günlerinde evde kalmak oldukça önemlidir. Vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır ve bu süreçte istirahat etmek hem iyileşmeyi hızlandırır hem de çevrenizdeki kişilere hastalığın geçmesini engeller. Ateş tamamen düştükten sonra en az bir gün daha evde kalmak, tam toparlanma için tavsiye edilir.