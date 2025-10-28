Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Ümit Alaçam, bunların bir kısmını Hüseyin Gün’ün kendisinden duyduğunu söylüyor, bir kısmını ise Gün’ün annesinin evinde bıraktığı bilgisayarlar, ajandalar, dosyalar, telefonlar hatta günlükten öğrendiğini söylüyordu. Bunları da polise teslim etti. 3 ay önce Hüseyin Gün gözaltına alındı. Polisin karşısına oturdu. Manevi annesinin öz oğlu Ümit Alaçam’ın uyuşturucudan kumara kötü alışkanlıkları olduğunu, manevi annesinin Hüseyin Gün’ü gerçek oğlundan çok sevmesi sebebiyle ona kıskançlıkla husumet beslediğini, bunları o yüzden yaptığını söyledi. Ardından Gün’ün şoförünün ifadesi alındı. Şoför B.Y., Gün’ün sürekli iktidar aleyhinde konuşan biri olduğunu, yanındayken kendisi anlamasın diye İngilizce konuştuğunu, haber bültenini dinlerken "ben dün bu konularla alakalı görüşmüştüm bugün bunlar oldu" dediğini, "üst düzey devlet yöneticilerinin İngiltere’nin maaşlı elemanı olduğunu biliyorum, bende belgeleri mevcut" ifadelerini kullandığını, polis çevirmelerinde tedirgin olduğunu, birçok yabancı şahısla görüştüğünü anlatmış. Merdan Yanardağ’ın adı ilk kez şoförün ifadesiyle dosyaya girmiş. Şoför, 2023 seçimleri öncesinde, bankadan kendisinin iki kez, biri 10 bin biri 5 bin olmak üzere para çektiğini ve Merdan Yanardağ’a götürdüğünü söylemiş. Şoför, Yanardağ dışında bir isim daha vermiş: "Seçim zamanlarında bana ‘Ümit Özdağ’ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım’ demişti. Fakat bir süre sonra ‘Ümit Özdağ’ın bir halt edebileceği yok, paramız boşa gitmesin’ şeklinde konuşmuştu."