  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması bir ihbarla başladı, ardından çarpıcı detaylar ortaya saçıldı. Soruşturmada itirafçı olan Hüseyin Gün ismi ise çok konuşuldu. Peki kimdir bu Hüseyin Gün? Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıkan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafında yer alan Seher Alaçam'ın oğlu tarafından ifşalanmış. Ümit Alaçam, annesi havuzda ölü olarak bulunduktan sonra evde Hüseyin Gün'e ait inanılmaz evraklar bulmuş. Hüseyin Gün, "manevi annem" dediği Seher Alaçam'ın evinde yaşamış. İşte tüm detaylar...

2
#1
Foto - Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Casus olduğu iddia edilen ve itirafçı olan Hüseyin Gün ifşaları ortalığı sallamış durumda. Türk vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşı olduğu belirlenen Hüseyin Gün, M16'dan CIA ve Mossad'a kadar bir çok istihbarat kurumuna bilgi sızdırmış. Hüseyin Gün'ün ifşalanması sağlayan, manevi annem dediği Seher Alaçam'ın oğlu Ümit Alaçam olmuş. Peki ortalığı sarsan Hüseyin Gün kimdir, kimlerle ilişkileri vardı? Seher Alaçam ve oğlu ile nasıl bir ilişkisi vardı? Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Hüseyin Gün konusunda inanılmaz bilgiler aktardı. İşte o yazıdan bölümler: Hüseyin Gün, 1974 yılında Almanya’da doğmuş. İlkokulu ve ortaokulu Mersin’de okumuş. Ailesi orta 3’te İngiltere’ye eğitime göndermiş. Liseyi bitirdikten sonra Londra’da genetik mühendisliğine girmiş. 1996’da okulu bitirmesinin ardından Cenevre’de petrol şirketinde işe başlamış. Bir yıl sonra Merrill Lynch Bankası’nda yoluna devam etmiş. 2004 yılına kadar çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra, 2004 yılında bir konferansta tanıştığı Seher Alaçam ile ortak Avicenna Kapital isimli yatırım firmasını kurmuş.

#2
Foto - Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

(Seher Alaçam) ile iş ortaklığından fazlası var. Hüseyin Gün ona "manevi annem" diyor. Seher Alaçam’ın parasına, hatta hayatına Gün yön veriyordu. Hüseyin Gün’den yaşça oldukça büyük olan Alaçam’ın, Ümit isminde bir de oğlu var. Gün’ün anlattığına göre Seher Alaçam, "haylaz bir hayat süren" oğlundan çok Hüseyin Gün’e güveniyordu. Şirket 2012’ye kadar ayakta kaldı. Buradan sonra kendi ifadesiyle teknoloji yatırımlarına yöneldi: "Bu yatırımlarımın bazılarında Seher Alaçam ve Latif Aral Aliş isimli şahıs vardı. Kendisi aile dostum olur. Bu kişiyle de Sargun Savunma Sanayi isimli bir şirket kurmuştum." Hüseyin Gün, çoğunlukla İngiltere’de yaşıyordu, Türkiye’ye geldiğinde ise Seher Alaçam’ın evinde kalıyordu. Alaçam, 2022 yılında evinin havuzunda ölü bulundu. Alaçam’ın ölümünün ardından bir süre daha o evde yaşadı. Sonra adresini değiştirdi. 2024’te Şişli’de aldığı eve taşındı. Her şey 2 Mart 2025 günü 112’ye Seher Alaçam’ın öz oğlunun yaptığı ihbarla başladı. İhbar kayıtlara şöyle girmiş: "Hüseyin Gün Türk ve İngiliz vatandaşı. İsrail ve Amerika için çalışıyor. Yabancı istihbaratla çalışıyor. Yeni çıkan asker şahısların projelerini çalar. 2005’ten beri tanıyorum. Annemin evinde yazılı dosyalar bırakmış, orada gördüm, ekiplere teslim edebilirim. Kriptolu telefon kullanıyor. Başka ülkelerin darbeleriyle bağlantılı olduğunu söyler."

#3
Foto - Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Oğul Ümit Alaçam, 6 Mart’ta tanık koltuğuna oturup, Hüseyin Gün’ü anlatmaya başladı. Gün’ün annesiyle ortak olduğunu, bu sayede tanıdığını, şirket evraklarını incelediğinde Hüseyin Gün’ün annesinden para kaçırdığını fark ettiğini söyledi. Asıl mesele… Ümit Alaçam’ın anlattığına göre: -Hüseyin Gün, Türkiye’de savunma sanayi içinde işler yapıyordu. Bu sırada da ajanlık faaliyeti yürütüyordu. -Devlet yetkililerine satmaya çalıştığı telefon kriptolama programı aslında İngiliz istihbaratının telefon dinleme oyunuydu. -Lübnan’da Hizbullah’ın çağrı cihazlarını ve telefonları patlatmaktan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan’a kadar farklı ülkelerde karışıklık çıkarmaya kadar bir dizi istihbarat faaliyetinin içindeydi. -Türkiye’de de yabancı devletlerin elçileriyle, dikkat çekmemek için sevgilisinin kafesinde görüşüyordu. Polise, Gün’ün sevgilisinin adını da verdi.

#4
Foto - Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler

Ümit Alaçam, bunların bir kısmını Hüseyin Gün’ün kendisinden duyduğunu söylüyor, bir kısmını ise Gün’ün annesinin evinde bıraktığı bilgisayarlar, ajandalar, dosyalar, telefonlar hatta günlükten öğrendiğini söylüyordu. Bunları da polise teslim etti. 3 ay önce Hüseyin Gün gözaltına alındı. Polisin karşısına oturdu. Manevi annesinin öz oğlu Ümit Alaçam’ın uyuşturucudan kumara kötü alışkanlıkları olduğunu, manevi annesinin Hüseyin Gün’ü gerçek oğlundan çok sevmesi sebebiyle ona kıskançlıkla husumet beslediğini, bunları o yüzden yaptığını söyledi. Ardından Gün’ün şoförünün ifadesi alındı. Şoför B.Y., Gün’ün sürekli iktidar aleyhinde konuşan biri olduğunu, yanındayken kendisi anlamasın diye İngilizce konuştuğunu, haber bültenini dinlerken "ben dün bu konularla alakalı görüşmüştüm bugün bunlar oldu" dediğini, "üst düzey devlet yöneticilerinin İngiltere’nin maaşlı elemanı olduğunu biliyorum, bende belgeleri mevcut" ifadelerini kullandığını, polis çevirmelerinde tedirgin olduğunu, birçok yabancı şahısla görüştüğünü anlatmış. Merdan Yanardağ’ın adı ilk kez şoförün ifadesiyle dosyaya girmiş. Şoför, 2023 seçimleri öncesinde, bankadan kendisinin iki kez, biri 10 bin biri 5 bin olmak üzere para çektiğini ve Merdan Yanardağ’a götürdüğünü söylemiş. Şoför, Yanardağ dışında bir isim daha vermiş: "Seçim zamanlarında bana ‘Ümit Özdağ’ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım’ demişti. Fakat bir süre sonra ‘Ümit Özdağ’ın bir halt edebileceği yok, paramız boşa gitmesin’ şeklinde konuşmuştu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yaşasın Cehennem

Şimdiye kadar sadece yansiyanlar dahil bunca hainlik kalleslik ahlaksizlik azılı Türkiye ve İslam'ın dusmanligi kâfirlerle beraber Türkiye ve İslam aleyhine iş yapan kâfirin sadık dostu ve uşağı olan CHP ve bu durumu bile bile CHP ye üye olup, oy atan secmeniyleyani (tuvalet terligine tuvalet farasina bile oy atan) trolleriyla yandaslariyla beraber sadık dostu ve uşağı oldukları kafirlerle beraber olanlar unutulmamaliki Dünyada kiminleysen kiminle berabersen kimin peşinden gidip sempati sevgi besliyirsan sadedece dünyada değil sonsuz ahirettede onunlasin azılı İslam ve vatan dusmanlari beraber olduklari kâfirlerle beraber olacakları yer yaşasın Cehennem ateşleri bol Cehennemleri daim olsun...Cennetin güllere olduğu gibi Cehenneminde oduna ihtiyacı olacaktır....

Vay vay

Casuslugun başındaki adam yine dışarıda...Rahip Brunson da cadusluktan yargilaniyordu..Aziz ihsan Aktaş suç örgütünde olduğu gibi.. örgütün başı 700 yılla yargılanıyor ama dışarıda.... Çünkü itiraf etti. Yolsuzlukları tek tek anlaltı. onun için kızıyoruz. niye çıktı diyoruz. ama Ekrem için yine biz, niye içerde diyoruz. çıkana niye çıktı, içerde olana niye içerde.. Keh keh keh
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘iktidar sizi çağırsa gider misiniz’ sorusu..
Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı
Dünya

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Borç konusundaki mevcut kayıtsızlık, hükümetlerin gelecekteki ekonomik krizlere karşı çok daha savunmasız hale gelmesinin sinyali olarak yor..
Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu
Aktüel

İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu

Son dakika İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu.

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!
Dünya

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Yenidoğan çetesi skandalı! Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin itiraz etti
Gündem

Yenidoğan çetesi skandalı! Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin itiraz etti

Milletin idam edilmesini istediği bebek katilleriyle ilgili yürütülen Yenidoğan çetesi ile ilgili büyük skandal yaşandı. Mahkemeden çıkan ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23