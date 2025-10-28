Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Meğer casusu öz oğul ifşa etmiş! Kimdir bu Hüseyin Gün? İşte bomba bilgiler
Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması bir ihbarla başladı, ardından çarpıcı detaylar ortaya saçıldı. Soruşturmada itirafçı olan Hüseyin Gün ismi ise çok konuşuldu. Peki kimdir bu Hüseyin Gün? Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıkan Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğrafında yer alan Seher Alaçam'ın oğlu tarafından ifşalanmış. Ümit Alaçam, annesi havuzda ölü olarak bulunduktan sonra evde Hüseyin Gün'e ait inanılmaz evraklar bulmuş. Hüseyin Gün, "manevi annem" dediği Seher Alaçam'ın evinde yaşamış. İşte tüm detaylar...