  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Kartal'dan kahreden itiraf: Ne Süper Kupa'ymış arkadaş bir türlü oynayamadık! Yetti artık...

Takımlarımız ön elemelerde perişan olmuşlardı! Müjdeli haber İskoçya'dan geldi! Nihayet oldu bu sefer...

Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında perişan olmuşlardı! Yeni İHA yaptılar

Fenerbahçe'den tarihi başarı! Dünyada sadece 4 takımı bunu yapabildi: Tüm dünya bu gerçeği gördü...

Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

Galatasaray’da ortalığın yangın yerine dönmesi an meselesi! Okan Buruk’tan kahreden itiraf geldi ve artık misafir…

İsmail Yüksek müjdesini verdiler: Kadıköy’de görücüye çıktı! Herkes şaşkın: Tam bir dev takıma mı gidecek?

Cem Küçük'ün programında duyuruldu: Orada bir endişe var! Artık bulunamıyor

Köy köy gezip mezar taşlarını inceliyorlar

Emeklilere zam müjdesini Erdoğan'ın en yakınındaki isim verdi: Söz verdi Reis
Gündem
7
Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

2024-03-14 23:26:22
Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Murat Kurum’u, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Osman Develioğlu, Başhekim Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı ve Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu karşıladı. İftar programından önce hastaları ziyaret eden Kurum, sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

#1
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, “Sizler bizim hep beraber çalıştığımız mesai arkadaşımız oldunuz. 5 yıllık bakanlık görevi vazifemizde gittiğimiz her selde, her afette, depremde sizlerle birlikte mücadele ettik. Sizler yakınlarınızı kaybettiniz ama hüznünüzü içinize attınız, milletimizin yardımına koştunuz. Çok kıymetli, çok değerli bir vazife görüyorsunuz. Bu anlamda biz sizlerle çalışmaktan, sizlerle mesai arkadaşı olmaktan dolayı her zaman onur duyduk, gurur duyduk. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin böylesi güçlü sağlık çalışanları var. İyi ki bu ülkenin büyümesi için, gelişmesi için dertlenen kardeşlerimiz var diyorum. Ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

#2
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

En son asrın felaketinde sağlık çalışanları ile birlikte mücadele ettiğini dile getiren Kurum, “6 Şubat sabahı 04.18’de uyandığımızda 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde, 150 bin sağlık çalışanımızla birlikte günlerce, aylarca Malatyalı, Elazığlı, Hataylı, Adıyamanlı Kahramanmaraşlı, Osmaniyeli, Gaziantepli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Hastanelerin zarar gördüğü, sağlık ocaklarının yıkıldığı bir zamanda arkadaşını, evladını, yakınını kaybeden sağlık çalışanlarımızın hızlı bir şekilde vatandaşımıza yardım elini uzatmak, şifa verebilmek adına acılarını unutup yapmış olduğu çalışmalara şahit olduk. Bu çok önemliydi. İşte biz böyle bir milletiz. Zor günlerde bir olmayı, beraber olmayı, tek yürek olabilmeyi bilen bir milletiz” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

5 yıllık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde 81 ile 550’yi aşkın ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Kurum, “Bu ziyaretlerin bir kısmı aylarca, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek içindi. Şimdi ‘Sadece İstanbul’ diyerek, İstanbul’un sorunlarına, İstanbul’un meselelerine odaklanacak ve burada tüm İstanbullularla birlikte kazanıp tüm İstanbullularla birlikte çalışacağımız bir anlayışı inşallah 1 Nisan sabahı sergileyeceğiz” dedi.

#4
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

Önceliğinin İstanbul’daki trafik çilesi olacağını belirten Kurum, “Trafik çilesini gidermek için şu anki mevcut 340 kilometrelik metro hattını ilk 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkaracağız. İstiyoruz ki İstanbul'un her bir ilçesine metro gitsin. Metro yatırımlarımızla, altyapı yatırımlarımızla, kavşak düzenlemelerimizle, tünel yatırımlarımızla İstanbul'un ulaşımını çile olmaktan çıkarmak istiyoruz” diyerek konuşmasına devam etti.

#5
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

Bir diğer önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Murat Kurum, “Bunu en iyi sağlık çalışanlarımız bilir. Sağlık çalışanları bizlerle birlikte yapmış oldukları mücadelede en önemli şahittir. İstanbul'umuz bir deprem şehri, bunu bütün bilim insanlarımız söylüyor. Dolayısıyla burada depremle mücadele etmek ve şehrimizi hazır hale getirmek zorundayız. Önceliğimiz hastanelerimiz, kamu binalarımız, okullarımız, üniversitelerimiz. Ardından okullarımızdaki o bilinçlendirme. Depremle beraber yaşama anlayışıyla birlikte depremle ilgili dönüşümü de gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

#6
Foto - Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmaması için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Tek bir riskli yapı kalmasın ki biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz. Son bir asırda yaşadığımız, 130 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz acıları bir daha yaşamamak için deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi. Bu şehrin gelecek meselesi. Hep söylüyoruz, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden burada bu konuyu siyaset üstü görelim. Siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşalım. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız. İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?
Gündem

Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un oğlu T.C.’nin lüks araçla arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Mu..
Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum
Gündem

Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında yapmadığı vaatleri sorulunca gerginlik yaşandı. Sunucunun, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ong..
Gezici Koç gidiyor, İHL karşıtı Saran geliyor
Spor

Gezici Koç gidiyor, İHL karşıtı Saran geliyor

Gezici Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına aday olmayacağını açıklarken İmam Hatip Lisesi düşmanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığı adaylığ..
Rus basınından ‘Bu da nereden çıktı?’ dedirten Türkiye iddiası: Amasya'yı talep edecekler
Gündem

Rus basınından ‘Bu da nereden çıktı?’ dedirten Türkiye iddiası: Amasya'yı talep edecekler

Ermenistan ile ipleri koparan Rusya'dan ilginç haberler geliyor. Rus basını, Türkiye ile ilgili akılalmaz bir iddiada bulundu. Rus basınına ..
Putin çıldıracak! Türkiye'deki S-400'lerle ilgili beklenmedik gelişmeyi eski albay duyurdu

Putin çıldıracak! Türkiye'deki S-400'lerle ilgili beklenmedik gelişmeyi eski albay duyurdu
Medya

"İnci Taneleri dizisi imana geldi"

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, birbirinden rezil müstehcen pavyon sahnelerinin gösterildiği 'İnci Taneleri' d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23