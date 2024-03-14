Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmaması için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Tek bir riskli yapı kalmasın ki biz aynı acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz. Son bir asırda yaşadığımız, 130 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz acıları bir daha yaşamamak için deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü deprem dönüşümü bu ülkenin beka meselesi. Bu şehrin gelecek meselesi. Hep söylüyoruz, terörle mücadele kadar önemli bir mesele. O yüzden burada bu konuyu siyaset üstü görelim. Siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşalım. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da nasıl yaptıysak, en son asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, İstanbul'da da aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız. İstanbul'umuzu depreme dirençli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.