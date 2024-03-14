2024-03-14 23:26:22 Megakentin ulaşım sorununa çözüm hazır! Murat Kurum: Çile olmaktan çıkaracağız!
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Murat Kurum’u, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Osman Develioğlu, Başhekim Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı ve Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu karşıladı. İftar programından önce hastaları ziyaret eden Kurum, sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.