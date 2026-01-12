  • İSTANBUL
Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Recep Yeşil

Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da günlerdir beklenen rahmet etkili oluyor.

#1
Foto - Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

#2
Foto - Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.

#3
Foto - Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.

#4
Foto - Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.

#5
Foto - Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Kentteki trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yüzde 56, Avrupa Yakası'nda da yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.

