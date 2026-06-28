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Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Artık yazmak zorundalar! Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da! Yarın başvuru yapılacak! CHP’li isimden “Özgür Özel’in yeni partisinin adı ne olacak?” sorusuna net cevap Battı ama çok güzel yerde battı! Fren yerine gaza basında olanlar oldu! Norveç'te Türklere selam verdi, aldığı cevapla şoku yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı Orduda “kör” uçak skandalı: Milyar dolarlık F-35’ler radarsız teslim ediliyor Yıllarca mineralleri bu şekilde uygulayan, kolay oluyor diyen hata yapar... Gizli gizli sağlığı tehdit ediyor
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Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

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Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını ve askeri personelin haklarını düzenleyen kanun teklifi ile kamuoyunda merakla beklenen ‘12. Yargı Paketi’ni yasalaştırmak üzere 30 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlıyor. Yeni paketle birlikte, hesabını başkalarına kullandıran ‘IBAN mağdurları’ için ceza indirimi masaya gelirken; en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere gardiyanlıktan zabıtalığa kadar geniş bir yelpazede sivil kamu kadrolarına atanma hakkı tanınacak.

#1
Foto - Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi ile kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmalarına 30 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, Kanun'da yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacak.

#2
Foto - Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

Milli Savunma veya İçişleri bakanlıklarının nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa nasbedilenler yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler ile tabi olduğu mevzuat uyarınca istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecek.

#3
Foto - Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına kontenjan ve atama izinleri dahilinde atanabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmelerine ilişkin usul, esas ve şartlara yönelik değişikliğe göre, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavlarında başarılı olma şartı aranacak.

#4
Foto - Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

“12. YARGI PAKETİ” Genel Kurul'da, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak. Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak. Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak.

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Foto - Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!

‘IBAN MAĞDURLARI’NA DÜZENLEME Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon gündemindeki konuları görüşecek. Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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