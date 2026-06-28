Meclis’te kritik mesai başlıyor: 12. Yargı Paketi, IBAN mağdurları ve TSK düzenlemesi Genel Kurul'da!
TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını ve askeri personelin haklarını düzenleyen kanun teklifi ile kamuoyunda merakla beklenen ‘12. Yargı Paketi’ni yasalaştırmak üzere 30 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlıyor. Yeni paketle birlikte, hesabını başkalarına kullandıran ‘IBAN mağdurları’ için ceza indirimi masaya gelirken; en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere gardiyanlıktan zabıtalığa kadar geniş bir yelpazede sivil kamu kadrolarına atanma hakkı tanınacak.