2022-02-21 16:30:48 Meclis Başkanı Mustafa Şentop Tiflis'te
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria karşıladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tiflis ziyaretinde ilk olarak, Gürcistan’ın bağımsızlığında mücadele eden kahramanlar anısına yaptırılan Kahramanlar Meydanını ziyaret ederek anıta çelenk koydu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda, Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında işbirliği protokolü imzalandı.
TBMM ile Gürcistan Parlamentosu arasında daha önce 13 Ocak 1994’te imzalanmış olan işbirliği protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili tarafından imzalandı. Beş yıl süreyle geçerli olacak protokol uyarınca parlamentolar, siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinde katkı sağlayacak. İki parlamento, mevzuat hazırlama, onaylama ve parlamento faaliyetlerine ilişkin tecrübe kazanmak amacıyla İhtisas Komisyonları, Parlamenter Dostluk Grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretleri teşvik edecek. Müşterek menfaate ilişkin uluslararası konularda istişareler yapacak, uluslararası parlamenter organizasyonlar kapsamında birbirlerini destekleyecek ve bu alanda diyalog ve iş birliğini geliştirecekler.
Protokol imzasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ortak açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim. Bu resmi ziyaretimde bana farklı siyasi partilerden, kıymetli milletvekillerimizden müteşekkil bir heyet eşlik etmektedir. Sayın Başkanla gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerimizde parlamentolar arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk” dedi. İki yakın dost ve müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında hiçbir sorun bulunmamadığına dikkat çeken Şentop, “Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır. Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda da üst düzeyde devam etmektedir. Türkiye'deki iş dünyasının, iş insanlarının Gürcistan'da yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de destekliyoruz. Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır” dedi.
“Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz” diyen TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz. Bölgemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde ilişkilerimizin parlamenter boyutunu güçlendirmemizin de önemli olduğuna inanıyorum.İmzaladığımız parlamentolar arası iş birliğiyle ilgili protokol bu konuda önemli bir adım olarak tarihe geçecektir.”
Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tarafından kabul edildi. Kabulun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile görüştü.
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