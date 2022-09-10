  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
30
MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

2022-09-10 08:17:15
MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren açıklamalar peş peşe geldi. Öğrenci milyonları bu yıl bir ilk bekliyor. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilave olarak bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklarda basılı olarak sıralarda yerini alacak. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler bu imkandan yararlanacak. Öğrencilerin bir dönem boyunca ihtiyaç duyacakları tüm yardımcı kaynaklar okullara gönderildi. İşte öğrenci ve veli milyonları ilgilendiren kritik detaylar...

#1
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Okullar 12 Eylül Pazartesi açılıyor. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1.2 milyondan fazla öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrenci ve veliler için önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Hürriyet Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Bu yıl artık pandeminin gölgesi eğitim hayatının üzerinden büyük ölçüde kalkmış gibi görünüyor. Geçen yıllardaki kararlı koronavirüs tedbirlerine Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda artık gerek duyulmuyor.

#3
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Eğitim dünyasıyla yakından uzaktan ilgili herkesin dileği, COVID 19’un okullarımıza uğramadığı, tüm çocuklarımız ve öğretmenlerimizin sağlıkla tamamlayacakları bir dönem yaşamak ve sadece eğitim-öğretime odaklanmak.

#4
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi eğitim dünyasındaki uygulamaları anlattı. Ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlere ayrı ayrı mesajlar verdi:

#5
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

İHTİYACA GÖRE ÖĞRETMEN ATANACAK Eğitim sisteminde 2000’li yıllarda 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyondan fazla öğretmenimiz hizmet veriyor. Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 75’i son 19-20 yılda eğitim-öğretime katıldılar.

#6
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Ve bunların yüzde 59’u kadınlardan oluşuyor. İhtiyaca göre yani bakanlığın gelişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka yeni öğretmen atamaları da gerçekleşecek.

#7
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

OKULLARA 3.1 MİLYAR LİRA GÖNDERİLDİ Bakanlık olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ile ilgili toplam 3.1 milyar lira bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz kalmadı.

#8
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Daha öncesadece ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiliyordu. İlk defa tüm okullarımıza doğrudan bütçe gönderdik.

#9
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

1 MİLYAR LİRA İSTANBUL’A AYRILDI İllere göre dağılım konusuna gelince, ihtiyacı fazla olan ilimize daha çok, imkânları daha iyi olan kentleri-mize ona göre kaynak aktardık. Mesela bu 3.1 milyar liralık bütçenin 1 milyar lirasını öğrenci ve okul sayı-sını dikkate alarak İstanbul’a ayırdık

#10
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ Sınav senesi olan 8. ve 12’nci sınıflarımızın ihtiyaç duyduğu desteğin farkındayız. Salgın döneminde de okullara önce onları davet ettik, yardımcı kaynak konusunda sürekli katkı sunduk.

#11
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Destekleme ve yetiştirme kurslarında ücretsiz ders alıyorlar. Hatta kapsamı daha da genişlettik. Sadece 8. ve 12’inci sınıflar değil 6, 7, 10ve 11’inci sınıfları da sürece dâhil ettik. Dolayısıyla sınava hazırlanan öğrencilerimizin içi rahat olsun. Biz ihtiyaç duyabilecekleri her konuda yanlarındayız.

#12
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

KÖY YAŞAM MERKEZLERİMİZ AÇILIYOR Yakın tarihimizde köylerden metropollere göçler yaşandı. Son 20 yılda biz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için taşımalı eğitim sistemini ortaya koyduk.

#13
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Köylerde kalan 3’er, 5’er öğrencimiz en yakın okula ücretsiz olarak taşındılar ve taşınan öğrencilerimize ücretsiz olarak yemek de verdik. Şimdi yeni durumda bakıyoruz ki artık köylere doğru, tersine bir hareketlilik var.

#14
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece destek vermek için dedik ki köy okullarımızı açalım. Bunun için üç aşamalı bir plan uyguladık.

#15
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Birincisi öğrenci sayısı sınırını ortadan kaldırdık, istenilen köyde çocuklar ilkokul eğitimi alabilecek. İkincisi anaokulunda 10 olan öğrenci sınırını 5’e düşürdük, 1800 köyde yaklaşık 20 bin yavrumuz okulöncesi eğitimle buluştu. Üçüncüsü yetişkinler için de halk eğitimi kursları açalım istedik.

#16
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Köy yaşam merkezleri, vatandaşlarımızdan müthiş rağbet gördü, özellikle kadınlarımızdan. Hedefimiz 1500 köy okulunu yaşam merkezi olarak hizmete almaktı.

#17
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Şu ana kadar 1600 oldu. Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını yaşam merkezi haline getireceğiz.

#18
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK Eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarına ilave olarak bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklar da basılı olarak öğrencilerimizin sıralarında yerini aldı.

#19
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin bir dönem boyunca ihtiyaç duyabilecekleri yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynağı okullara gönderdik. Ayrıca görme engelli evlatlarımız için Braille alfabesiyle ders kitapları hazırladık.

#20
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

VELİLERE: İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ Çocuklarımız yalnızca ailelerinin ve bizlerin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de geleceği, en değerli varlıkları. Biz okul, aile ve öğretmen işbirliğine büyük önem veriyoruz.

#21
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Velilerimiz eğitimin en önemli paydaşı. Bu nedenle onların da ihtiyaç duydukları her alanda hayat boyu eğitimle yanlarındayız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden oluşan kocaman eğitim ailemize sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

#22
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

ÖĞRETMENLERE: BAŞARILI BİR YIL DİLİYORUM Sevgili öğretmenlerimiz zor şartlarda çok büyük bir özveriyle çocuklarımızın yanında oldu. Uzaktan eğitimle, aşı konusunda en önce davranarak topluma önderlik ettiler.

#23
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Bu ülkenin evlatları adına minnettarlığımızı göstermek için her iki dönemde de öğretmenlerimize başarı belgesi verdik. Salgın süreci geride kaldı. Onların çabaları ve bizim okulları açık tutma kararlılığımızla normalleştik.

#24
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Artık gelecek güzel günlere çevirdik gözümüzü. Her geçen gün daha iyiye giden koşullarda çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız.

#25
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Öğretmenlerimizin kariyer sistemiyle güçleneceği, istedikleri her alanda kendilerini geliştirdikleri, huzurla çalıştıkları güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum.

#26
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

ÖĞRENCİLERE: SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin çok daha iyi eğitim ortamlarına kavuşmaları onların mutluluğu ve başarısı için sürekli çalışıyoruz.

#27
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Yeni eğitim yılında 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı hedefimizi gerçekleştirerek 5 yaştaki tüm çocuklarımızın okulöncesi eğitim kapsamına alınmasını planlıyoruz. Temel eğitimde 10 bin okul projesini 3 milyar liralık bütçeyle 1 yıl içerisinde tamamladık.

#28
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

İhtiyaç sahibi ailelerimize eğitim öğretim desteği konusunda da yeni bir adım var. Yaptıklarımız ve bundan sonra atacağımız adımlarla yeni eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan okullardaki kantin, kafeterya ve yemekhanelerde satılan ambalajlı hazır gıdalarda okul gıdası onayı ve logosu bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Okulların açılmasına iki gün kala, o uygulama 11 Eylül 2023'e ertelendi. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacıyla okul kantinlerinde satılan ambalajlı ürünlere okul gıdası onayı ve logosu zorunluluğu getirilmişti.

#29
Foto - MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Ancak o uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bir yıl daha ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle 2 Ocak 2019’da okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satılması amacıyla, 'okul gıdası logosu işbirliği protokolü' imzalanmıştı. 16 Eylül 2019’da da uygulamaya konması kararlaştırılmıştı. Ancak proje, firmaların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için önce 7 Eylül 2020’ye, ardından da koronavirüs nedeniyle 6 Eylül 2021’e ertelendi.Geçtiğimiz yıl okulların açılmasıyla uygulanmaya konuldu ancak birçok okul logosuz ürün satmaya devam etti. Bu yıl ise okulların açılmasına iki gün kala Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, uygulama 11 Eylül 2023'e ertelendi. Ertelenen düzenlemede hazır ambalajlı gıdalar için bakanlıktan okul gıdası onayı alınmasının zorunluluğu, okuldaki ürünlere özel logo konması yer alıyordu. Bakanlıktan onay almayan gıda ürünlerine okul gıdası logosunun kullanılamaması hedefleniyordu.

Tüm Rusya, Erdoğan'ın bu sözlerini konuşuyor!
Dünya

Tüm Rusya, Erdoğan'ın bu sözlerini konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tahıla fakir ülkelerin değil zengin ülkelerin ulaştığı" eleştirileri Rusya'da geniş yankı buldu...
Atatürk'e 'ateist' deyip mahkemelik olan şahıs belge sundu, beraat etti
Siyaset

Atatürk'e 'ateist' deyip mahkemelik olan şahıs belge sundu, beraat etti

Ersin Erkan, M. Kemal’e ateist dediği için hâkim karşısına çıktı. Erkan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Atatürk'ü koruma kanununa muhalefe..
Gariban Fransa: Fransız cam devinde üretime...
Ekonomi

Gariban Fransa: Fransız cam devinde üretime...

Avrupa'da enerji yoğun sektörlerdeki şirketler arka arkaya üretime ara vermeye devam ediyor. Fransız cam devi Duralex de artan enerji fiyatl..
F-35 projesinde yeni kriz! Teslimatlar askıya alındı
Teknoloji

F-35 projesinde yeni kriz! Teslimatlar askıya alındı

ABD, F-35 motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin'den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın ABD ordusu ve müşteri..
THY kabin personeli başvuruları ne zaman nereden yapılacak? THY kabin personeli alımı başvuru şartları:
Ekonomi

THY kabin personeli başvuruları ne zaman nereden yapılacak? THY kabin personeli alımı başvuru şartları:

THY kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Pek çok kişi ise kabin memuru olmak için hangi şartların gerektiğini araştırıyor. Peki, THY kabin..
'Şarapçı' anket yaptı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener rezil oldu
Gündem

'Şarapçı' anket yaptı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener rezil oldu

Alkole olan bağımlılığıyla bilinen gurme Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı olsun?" başlıklı anketi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23