MEB'den son dakika açıklaması! Öğrenci milyonları ilgilendiriyor, bu yıl ilk defa olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren açıklamalar peş peşe geldi. Öğrenci milyonları bu yıl bir ilk bekliyor. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilave olarak bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklarda basılı olarak sıralarda yerini alacak. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler bu imkandan yararlanacak. Öğrencilerin bir dönem boyunca ihtiyaç duyacakları tüm yardımcı kaynaklar okullara gönderildi. İşte öğrenci ve veli milyonları ilgilendiren kritik detaylar...