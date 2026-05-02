Türkiye üzerinden yolladılar! Rusya'yı ihya edecek sevkiyat
Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden sevkiyatı artarken söz konusu gelişme savaş halindeki Moskova'nın ekonomisine can suyu oldu.
Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatında TürkAkım hattının önemi daha da büyüyor.
TASS’ın Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre, Rusya’nın ocak-nisan döneminde TürkAkım üzerinden Avrupa’ya gönderdiği gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 6,2 milyar metreküpe ulaştı.
Nisan ayında ise sevkiyatta aylık bazda belirgin bir yavaşlama görüldü. Avrupa yönüne günlük ortalama akış 41 milyon metreküp seviyesinde kalırken, hattın doluluk oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti.
Aylık toplam sevkiyat 1,23 milyar metreküp oldu. Bu rakam mart ayına göre yüzde 28, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2 daha düşük kaldı.
Buna rağmen yılın ilk dört ayındaki toplam tablo Rus gazının Avrupa pazarında Türkiye güzergâhı üzerinden güçlü biçimde akmaya devam ettiğini gösteriyor.
Ukrayna transitinin durmasının ardından TürkAkım, Rusya’nın Avrupa’ya uzanan son aktif boru hattı konumuna geldi. Karadeniz’in altından geçen, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip hat hem Türkiye’nin gaz ihtiyacını karşılıyor hem de Güney ile Güneydoğu Avrupa’ya enerji taşıyor.
Uzmanlara göre Rusya’nın 2025’te bu hat üzerinden Avrupa’ya yaptığı sevkiyatın rekor kırarak 18,1 milyar metreküpe ulaşması, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma rolünü daha da güçlendirmiş görünüyor.
