Mayıs ayında kar topu keyfi

3 bin 271 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin 15’inci büyük dağı olan ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, mayıs ayında da beyaz örtüsünü koruyor. Son yıllarda inşa edilen yeni tesisler ve pistlerde yapılan çalışmalarla hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi’nin zirvesinden kar eksik olmuyor.