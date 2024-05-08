2024-05-08 11:38:18 Mayıs ayında dağlar beyaza büründü
Mayıs ayı bazı illerde yüksek sıcaklıklarla başlarken bazı illere adeta kış geri döndü.
Mayıs ayı bazı illerde yüksek sıcaklıklarla başlarken bazı illere adeta kış geri döndü.
Şırnak'ta günlerdir etkili olan soğuk hava mayıs ayında kar yağmasına neden oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü.
Şırnak'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur sonrası birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü.
Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz Bölgesi'ni aratmadı.
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