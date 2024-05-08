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Yaşam
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Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

2024-05-08 11:38:18
Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Mayıs ayı bazı illerde yüksek sıcaklıklarla başlarken bazı illere adeta kış geri döndü.

#1
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Şırnak'ta günlerdir etkili olan soğuk hava mayıs ayında kar yağmasına neden oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü.

#2
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Şırnak'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur sonrası birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı.

#3
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

#4
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü.

#5
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz Bölgesi'ni aratmadı.

#6
Foto - Mayıs ayında dağlar beyaza büründü

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