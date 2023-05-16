2023-05-16 20:59:14 Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı
Sarıkamış’ta soğuk hava etkili olmaya devam ederken çiçeklerin üzerini kırağı kapladı.
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Sarıkamış’ta soğuk hava etkili olmaya devam ederken çiçeklerin üzerini kırağı kapladı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharda etkili olan soğuk hava, bitki ve araçların üzerinde kırağı oluşturdu.
İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde bina çatıları, araçların camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı.
Bu arada göçmen kuşlardan bölgeye gelen leyleklerin, çayırlık alanda yiyecek aradığı görüldü.
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