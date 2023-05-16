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Yaşam
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Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı

2023-05-16 20:59:14
Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı

Sarıkamış’ta soğuk hava etkili olmaya devam ederken çiçeklerin üzerini kırağı kapladı.

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Foto - Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharda etkili olan soğuk hava, bitki ve araçların üzerinde kırağı oluşturdu.

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Foto - Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı

İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde bina çatıları, araçların camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

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Foto - Mayıs ayında çiçekleri kırağı kapladı

Bu arada göçmen kuşlardan bölgeye gelen leyleklerin, çayırlık alanda yiyecek aradığı görüldü.

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