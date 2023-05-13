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Yaşam
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Mayıs ayında Antalya'da karla mücadele edildi

2023-05-13 15:37:05
Mayıs ayında Antalya'da karla mücadele edildi

Antalya’nın bazı ilçelerinde mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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Foto - Mayıs ayında Antalya'da karla mücadele edildi

Antalya'nın Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

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Foto - Mayıs ayında Antalya'da karla mücadele edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı. Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.

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