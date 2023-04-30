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Yaşam
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Mayıs ayına bir kala her yer bembeyaz

2023-04-30 16:48:03
Mayıs ayına bir kala her yer bembeyaz

Nisan ayının son gününde aniden bastıran dolu ile Ulubaba Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

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Foto - Mayıs ayına bir kala her yer bembeyaz

Adıyaman’da bulunan 2533 rakımlı Ulubaba Dağı, aniden bastıran dolu yağışıyla beyaza büründü.

#2
Foto - Mayıs ayına bir kala her yer bembeyaz

Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya köyünün üst kesimlerinde yer alan 2533 metre yüksekliğindeki Ulubaba Dağı ve çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle beyaza bürünen Ulubaba Dağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Foto - Mayıs ayına bir kala her yer bembeyaz

Nisan ayının son gününde yağan dolu ve soğuk hava nedeniyle çatı ve saçaklarda buz sarkıtları da oluştu.

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