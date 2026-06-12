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Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı
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Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

Küresel askeri dengeleri suların altında yeniden analiz eden askeri veri kuruluşu Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı denizaltı gücü raporunu resmi olarak ilan etti. Türk donanması, envanterinde bulunan 14 modern çelik muhafızıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve Yunanistan gibi köklü Avrupa donanmalarını geride bırakarak küresel listenin 9. sırasına yerleşti. Mavi Vatan stratejisinin caydırıcı meyvelerini toplayan Türkiye'nin üst sıraları zorladığı listenin zirvesinde ise 66'şar adet denizaltı ile Rusya ve ABD yer alırken, onları Çin ve Kuzey Kore takip etti.

#1
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

Küresel askeri dengeler suların altında adeta yeniden inşa edilirken, Global Firepower (GFP) merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu resmen ilan etti. Türk donanması, 14 modern çelik muhafızıyla İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi köklü Avrupa donanmalarına adeta çelik çalım atarak küresel ligde büyük bir gövde gösterisi yaptı.

#2
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

Mavi Vatan stratejisinin meyvelerini toplayan Türkiye, bu tarihi başarıyla dünya devlerini geride bırakarak listenin 9. sırasına yerleşti. Peki, okyanusların karanlık sularına hükmeden diğer devler kimler ve bu tarihi kırılma dengeleri nasıl değiştirecek? İşte denizaltının hakimi ülkeler:

#3
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

20. İsrail - 6 adet

#4
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

19. Almanya - 6 adet

#5
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

18. Brezilya - 6

#6
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

17. Avustralya - 6

#7
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

16. Cezayir - 6

#8
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

15. Pakistan - 8

#9
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

14. İtalya - 8

#10
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

13. Mısır - 8

#11
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

12. Yunanistan - 9

#12
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

11. Fransa - 9

#13
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

10. Birleşik Krallık - 10

#14
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

9. TÜRKİYE - 14

#15
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

8. Hindistan - 18

#16
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

7. Güney Kore - 22

#17
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

6. Japonya - 23

#18
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

5. Kuzey Kore - 24

#19
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

4. İran 25

#20
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

3. Çin 61

#21
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

2 - ABD - 66

#22
Foto - Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

1- Rusya 66

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