Mavi Vatan'ın çelik muhafızları Avrupa'yı titretti! Türkiye dünya devlerine tarihi çalım attı

Küresel askeri dengeleri suların altında yeniden analiz eden askeri veri kuruluşu Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı denizaltı gücü raporunu resmi olarak ilan etti. Türk donanması, envanterinde bulunan 14 modern çelik muhafızıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve Yunanistan gibi köklü Avrupa donanmalarını geride bırakarak küresel listenin 9. sırasına yerleşti. Mavi Vatan stratejisinin caydırıcı meyvelerini toplayan Türkiye'nin üst sıraları zorladığı listenin zirvesinde ise 66'şar adet denizaltı ile Rusya ve ABD yer alırken, onları Çin ve Kuzey Kore takip etti.