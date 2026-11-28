Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen bu projede, FNSS ve Anadolu Shipyard'ın mühendislik birikimi, uzmanlığı ve yakın işbirliğiyle ortaya koyduğu bu başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Baybaş, şunları kaydetti: "Kara ve deniz platformlarının birbirini tamamlayan yeteneklerini ortak bir operasyonel kabiliyete dönüştürmek, savunma sanayiimizdeki entegrasyon gücümüzün somut bir göstergesidir. Bu değerli çalışmaya katkı sağlayan FNSS ve Anadolu Shipyard ekiplerini, Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ederiz. Birlikte geliştiriyor, birlikte üretiyor ve savunma sanayiimizin yeteneklerini ileriye taşıyoruz."