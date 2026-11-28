Mavi Vatan’da donanmamızın gücüne güç katacak adım: Yeni Tip Çıkarma Gemisi ve ZAHA açık deniz testini geçti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Projesi kapsamında, Anadolu Shipyard tarafından inşa edilen gemilerde FNSS üretimi Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) denize indirilmesi ve gemiye geri alınmasına yönelik açık deniz testleri başarıyla tamamlandı. Kara ve deniz platformlarının yeteneklerini ortak bir operasyonel kabiliyete dönüştüren bu entegrasyonun, Türk Deniz Kuvvetlerinin amfibi harekât kapasitesini önemli ölçüde ileri taşıdığı belirtildi.