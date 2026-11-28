İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türk SİHA'ları ve Türkiye menşeli mühimmat kullanıldığına yönelik batı basınında yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Söz konusu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hiçbir harekât icra edilmediğini ve Türkiye'ye ait herhangi bir hava unsuru ya da mühimmatın kullanılmadığını vurgulayan DMM, içeriklerin açık bir kara propaganda faaliyeti olduğunu bildirdi. Açıklamada, Türk savunma sanayii ile köklü Türkiye-Somali iş birliğini hedef alan bu manipülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.