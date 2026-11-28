İran'dan ABD'ye abluka resti!
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, ABD’nin deniz ablukasına rağmen ülkedeki limanların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İrani, ablukanın aşılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, ABD’nin deniz ablukasına rağmen ülkedeki limanların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İrani, ablukanın aşılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve Tahran'ın buna karşı yürüttüğü faaliyetlerle bölgede gerilim tırmanırken, taraflar arasındaki karşılıklı tehdit ve misilleme açıklamaları savaşın seyrini belirlemeye devam ediyor.
"DÜŞMAN ABLUKASINI KIRMA FAALİYETİ DEVAM EDİYOR" İrani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını ve refakat hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.
İrani, ABD'nin çeşitli vasıtalarla ülke ekonomisini felç etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını öne sürerek, yine ABD tarafından 4 Mart'ta batırılan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" adlı gemide hayatını kaybeden askerlerin intikamını alacaklarını söyledi.
İranlı komutan, ABD Donanması'nın Arap Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda durdurulduğunu ve bu donanmanın Domuzlar Körfezi'ne kadar geri sürüleceğini iddia etti.
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