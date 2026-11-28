"DÜŞMAN ABLUKASINI KIRMA FAALİYETİ DEVAM EDİYOR" İrani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını ve refakat hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.