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Spor
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Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

2023-09-25 12:14:54
Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, son olarak Başakşehir maçında da golünü atarak tarihe adını yazdırmıştı. Yıldız isim bu golle beraber ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Icardi ile ilgili flaş gerçek ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

#2
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü penaltıdan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

#3
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Icardi bu golle ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı.

#4
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Arjantinli futbolcu bu anlamda futbolseverlerden bir kez daha alkış aldı. Son olarak ise Icardi ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

#5
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

#6
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

#7
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

#8
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

ICARDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI Aslan'ın gol silahı Mauro İcardi rakiplerini boş geçmezken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim oldu.

#9
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Sabah'a göre; Ancak Arjantinli yıldızın bu performansını sert bir sakatlığa rağmen başardığı ortaya çıktı.

#10
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve G.Antep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

#11
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

#12
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

KAZIMCAN'DAN KÖTÜ HABER Başakşehir maçında 25. dakikada Karzev ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kazımcan Karataş için kulüpten açıklama geldi.

#13
Foto - Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

20 yaşındaki sol bekin 1-2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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