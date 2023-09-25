Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı... Katılıp almak istiyorlar!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, son olarak Başakşehir maçında da golünü atarak tarihe adını yazdırmıştı. Yıldız isim bu golle beraber ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Icardi ile ilgili flaş gerçek ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...