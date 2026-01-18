  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Can Armando Güner derbisinde kazanan Galatasaray olacak...Fenerbahçe bu transferde geri çekildi.

#1
Foto - Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Can Armando Güner derbisi yaşanıyor...Menajerinden gelen 'Galatasaray ile anlaştık' açıklamasına rağmen, Fenerbahçe de oyuncuyu ikna etmek için yoğun bir mesai harcamıştı. Ancak Fenerbahçe, Can Armando Güner için resmi teklif yapmadı.

#2
Foto - Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Normal şartlarda oyuncu 166 bin euro yetiştirme bedeli, 100 bin euro maaş ile bitecekken Fenerbahçe bu rakamın 1 euro üstüne çıkmayacağını ve çekişmeye girmeyeceğini söyledi. Bu rakamın çok daha üstüne Galatasaray oyuncu ile zaten anlaşmıştı.

#3
Foto - Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaray Can Armando Güner ile masada. Can Armando Güner'in Abdullah Kavukcu'yu takibe alması da Galatasaray'ın transferi bitirdi yorumlarına neden olmuştu.

#4
Foto - Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Fenerbahçe'nin de arada çekilmesinin ardından genç futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimali oldukça arttı. Galatasaray yönetimi, Can Armando Güner'in devre arası transfer döneminde takıma katılması için Borussia Mönchengladbach'la görüşmelere devam ediyor.

