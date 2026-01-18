Ne adammış bu haftalardır sürdü gitti... Maradona-Can savaşının galibi

Normal şartlarda oyuncu 166 bin euro yetiştirme bedeli, 100 bin euro maaş ile bitecekken Fenerbahçe bu rakamın 1 euro üstüne çıkmayacağını ve çekişmeye girmeyeceğini söyledi. Bu rakamın çok daha üstüne Galatasaray oyuncu ile zaten anlaşmıştı.