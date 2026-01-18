  • İSTANBUL
Yok artık daha neler: Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı
Gaziantep FK maçında etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi, şutlarda isabet sağlayamazken ikili mücadelelerde de sınıfta kaldı.

Foto - Yok artık daha neler: Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi.

Foto - Yok artık daha neler: Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti.

Foto - Yok artık daha neler: Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.

Foto - Yok artık daha neler: Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1’ini kazanabildi.

