Matteo Guendouzi’nin eşinden Türkiye tepkisi: Ne diyeyim, ağzımı bozacağım

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin baş sırasında yer almaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim her geçen gün tırmanırken, uluslararası kamuoyunda yapılan yorumlar ve açıklamalar dikkatle takip ediliyor.