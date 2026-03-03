Matteo Guendouzi’nin eşinden Türkiye tepkisi: Ne diyeyim, ağzımı bozacağım

  • İSTANBUL
Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi’nin eşi Maelle Guendouzi, İsrail medyasında Türkiye ile ilgili çıkan söylentilere çok sert tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin baş sırasında yer almaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim her geçen gün tırmanırken, uluslararası kamuoyunda yapılan yorumlar ve açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Bu tartışmaların gölgesinde spor camiasından da dikkat çeken bir çıkış geldi. Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi’nin eşi Maelle Guendouzi, İsrail medyasında dile getirilen "Türkiye yeni İran olacak" iddiasına sert sözlerle yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren Maelle, söz konusu değerlendirmeye tepki göstererek, "Ne diyeyim? Ağzımı bozacağım... Yani Türkiye yeni İran mı oldu şimdi? Bu kaçık İsrail hükümetine artık dayanamıyorum, gerçekten öyle yani" ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi devre arasında Lazio'dan 28 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İlk maçında Galatasaray'a attığı golle Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kazandıran Fransız yıldız, ligde 7 maçın tamamında 90 dakika süre aldı. KAYNAK: NEFES

