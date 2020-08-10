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Medya
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Acun ne yapmak istiyor? Yemek yarışması adı altında toplum ahlakı zedeleniyor

2020-08-10 08:31:41
Acun ne yapmak istiyor? Yemek yarışması adı altında toplum ahlakı zedeleniyor

Yurtdışından devşirdiği skandal yarışmaları Türkiye’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Master Chef adlı yarışmanın bu sezonunda gençlere kötü örnek oluşturacak şekilde toplum ahlakına uygun olmayan bir uygulama yapılacak. Yemek yarışması adı altında pazarlanan programda bu sezon kadın ve erkek yarışmacılar aynı evde kalacak. ‘Master Chef’ evi denilen skandal uygulamaya sosyal medyada duyarlı Müslümanlar tarafından tepki gösterildi.

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Foto - Yurtdışı kaynaklı programları Türkiye’de yayınlayarak kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan Master Chef adlı yarışmanın ilk 8 yarışmacısı belli oldu.

Yurtdışı kaynaklı programları Türkiye’de yayınlayarak kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan Master Chef adlı yarışmanın ilk 8 yarışmacısı belli oldu.

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Foto - Dün akşam yayınlanan bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya, programın son anlarında MasterChef 2020 yarışmacılarının bu sezon

Dün akşam yayınlanan bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya, programın son anlarında MasterChef 2020 yarışmacılarının bu sezon "MasterChef Evi"nde kalacaklarını açıkladı. Buna göre MasterChef 2020’nin kadın ve erkek yarışmacıları bu sezon "MasterChef Evi"nde kalacak.

#3
Foto - Yemek yarışması adı altında toplumun ahlaki anlayışına uygun olmayacak şekilde kadın ve erkek yarışmacıların aynı evde tutulma uygulaması sosyal medyada duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar yemek yarışması kılıfıyla gençlere kötü örnek oluşturacak bir konseptin ekranlara yansıtılmasının toplumun ahlaki yapısını zedeleyeceği görüşünde.

Yemek yarışması adı altında toplumun ahlaki anlayışına uygun olmayacak şekilde kadın ve erkek yarışmacıların aynı evde tutulma uygulaması sosyal medyada duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar yemek yarışması kılıfıyla gençlere kötü örnek oluşturacak bir konseptin ekranlara yansıtılmasının toplumun ahlaki yapısını zedeleyeceği görüşünde.

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