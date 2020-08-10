2020-08-10 08:31:41 Acun ne yapmak istiyor? Yemek yarışması adı altında toplum ahlakı zedeleniyor
Yurtdışından devşirdiği skandal yarışmaları Türkiye’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Master Chef adlı yarışmanın bu sezonunda gençlere kötü örnek oluşturacak şekilde toplum ahlakına uygun olmayan bir uygulama yapılacak. Yemek yarışması adı altında pazarlanan programda bu sezon kadın ve erkek yarışmacılar aynı evde kalacak. ‘Master Chef’ evi denilen skandal uygulamaya sosyal medyada duyarlı Müslümanlar tarafından tepki gösterildi.