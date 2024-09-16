Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere seslenerek, “Ne mutlu size, ne mutlu bize, ne mutlu hocalarınıza, anne-babalarınıza, ne mutlu milletimize, ne mutlu devletimize sizin gibi yavrularımız yürüyen Kur’anlarımız işte burada sizlerle beraberiz. Bakınız bir müjde daha var Peygamber Efendimizi anıyoruz. Onu müjdeleriyle analım. Buyuruyor peygamberimiz; ‘Bir yerde Kur’an’dan konuşuluyorsa o mekanın üzerinde melekler rahmet kanatlarını gererler ve sağanak sağanak rahmet yağdırırlar.’ İşte şu an bunu idrak ediyoruz. Sizin sayenize üzerimize sağanak sağanak rahmet yağıyor. Sizin sayenizde bulunduğunuz her yere rahmet yağacak” ifadelerini kullandı.