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Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

2024-09-16 14:06:30
Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi Türkiye'ye verdi.

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#1
Foto - Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

Erbaş Kur’an Eğitim Merkezleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

#2
Foto - Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere seslenerek, “Ne mutlu size, ne mutlu bize, ne mutlu hocalarınıza, anne-babalarınıza, ne mutlu milletimize, ne mutlu devletimize sizin gibi yavrularımız yürüyen Kur’anlarımız işte burada sizlerle beraberiz. Bakınız bir müjde daha var Peygamber Efendimizi anıyoruz. Onu müjdeleriyle analım. Buyuruyor peygamberimiz; ‘Bir yerde Kur’an’dan konuşuluyorsa o mekanın üzerinde melekler rahmet kanatlarını gererler ve sağanak sağanak rahmet yağdırırlar.’ İşte şu an bunu idrak ediyoruz. Sizin sayenize üzerimize sağanak sağanak rahmet yağıyor. Sizin sayenizde bulunduğunuz her yere rahmet yağacak” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçmişte hem hafızlık müessesi, hem imam hatip lisesi ve okulları çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bundan 20-25 sene önce imam hatiplerimiz dibe vurdu neredeyse. Hafız öğrenci yoktu imam hatip liselerinde neredeyse hafız öğrenci kalmamıştı. Ben ilahiyat fakültesinde hocaydım; hocalığımın ilk yıllarında ders anlatırken bir ayet okumaya başladığımda ‘hadi hafızlar devam edin’ dediğimde 8-10 el kalkardı ayeti devam ettirirlerdi. Aradan bir müddet geçti, ders anlatırken hadi hafızlar ayetin devamını okuyun dediğimde sınıfta bir tek hafızın olmadığı zamanları yaşadık biz.

#4
Foto - Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

"3'TE 1'İ HAFIZ" -

#5
Foto - Maşallah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş güzel haberi verdi

"Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görev yapanların neredeyse 3’te 1’inden fazlası hafızlarımızdan oluşuyor. Çünkü biz son 5-6 senedir hafızlarımıza hep öncelik verdik. Hafız olanları Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev almaları için teşvik ettik. Onlara daha çok kadro verdik. İnşallah bu ileride de böyle devam eder.”

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Yorumlar

Vatan

Allah ahlaklı hafızlar hocalar içi dolu eğitim sistemleri bu millete nasip etsin inşallah

Vatansever

Rabbim yolunda daim olanlardan ve Peygamber Efendimizin (sav) önderliğinde İslam a tabi olanlardan eylesin. Mübarek Kuran'ı Kerim'i hıfzeden yavrularımizı gönülden tebrik ediyorum.
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