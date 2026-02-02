  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap
Giriş Tarihi:

Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap

Milli ve yerli duruşuyla tanınan yürekli gazeteci Fulya Öztürk, Diyarbakır’a "Amed" diyen sözde gazeteci Neşe İdil'e ders niteliğinde bir cevap verdi.

Foto - Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap

Sosyal medya üzerinden milleti kışkırtmaya ve bölücü lügatla fitne çıkarmaya çalışanlara karşı dik duran Öztürk, kirli oyunun artık sonuna gelindiğini ilan etti.

Foto - Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap

Öztürk, "O ektiğiniz nefret tohumları artık büyümüyor, insanlar her şeyin farkında" diyerek terör yardakçılarının halk nezdindeki itibarsızlığını yüzlerine vurdu. PKK’nın pençesinden kurtulan ve 6 yılını dağlarda kaybeden bir gencin feryadını dile getiren Öztürk, bu hainlerin sadece beddua topladığını açıkça belirtti.

Foto - Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap

Bölücülerin ve terör sevicilerin kurduğu tuzakları birer birer deşifre eden Öztürk’ün "Kendinize yeni iş bulun" tavsiyesi, terör propagandasıyla geçinen odakların ne kadar aciz duruma düştüğünün en somut kanıtı oldu.

Foto - Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap

