Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap
Milli ve yerli duruşuyla tanınan yürekli gazeteci Fulya Öztürk, Diyarbakır’a "Amed" diyen sözde gazeteci Neşe İdil'e ders niteliğinde bir cevap verdi.
Sosyal medya üzerinden milleti kışkırtmaya ve bölücü lügatla fitne çıkarmaya çalışanlara karşı dik duran Öztürk, kirli oyunun artık sonuna gelindiğini ilan etti.
Öztürk, "O ektiğiniz nefret tohumları artık büyümüyor, insanlar her şeyin farkında" diyerek terör yardakçılarının halk nezdindeki itibarsızlığını yüzlerine vurdu. PKK’nın pençesinden kurtulan ve 6 yılını dağlarda kaybeden bir gencin feryadını dile getiren Öztürk, bu hainlerin sadece beddua topladığını açıkça belirtti.
Bölücülerin ve terör sevicilerin kurduğu tuzakları birer birer deşifre eden Öztürk’ün "Kendinize yeni iş bulun" tavsiyesi, terör propagandasıyla geçinen odakların ne kadar aciz duruma düştüğünün en somut kanıtı oldu.
