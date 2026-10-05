MASAK raporunun detayları ortaya çıktı! Yasin Kol’un hesabında 84.1 milyonluk hareketlilik

EMNİYET “YASA DIŞI BAHİS” KANAATİNE VARDI, BİLİRKİŞİ İSE SINIRI ÇİZDİ Emniyet tarafından 1 Ekim'de düzenlenen tutanakta, 7258 sayılı Kanun ve bilişim suçlarıyla ilgili olay kayıtları bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü birlikte değerlendirilerek, Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi. Bilirkişi raporunda işlem açıklamalarında “bahis, iddaa, kupon, casino” gibi ibarelere rastlanmadığını, büyük para girişlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye parçalanarak dağıtıldığı tipik bir “havuz hesap” görünümü bulunmadığını ve para trafiğinin incelenen diğer isimlerden bütün ölçütlerde açık biçimde ayrışmadığını kaydetti. Buna karşılık bilirkişinin aynı maçta görev yapan hakemlere yönelik transferlerin maç tarihleri etrafındaki olağan dışı yoğunlaşması, yüksek üçüncü kişi trafiği, 7258 kapsamında olay kaydı bulunan kişilerle para hareketleri ve açıklaması belirlenemeyen transferler yönündeki tespitleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.