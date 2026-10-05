MASAK raporunun detayları ortaya çıktı! Yasin Kol’un hesabında 84.1 milyonluk hareketlilik

ASIL DİKKAT ÇEKEN TESPİT: MAÇ ÇEVRESİNDE 50 TRANSFER Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Kol ile en az bir maçta görev alan isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi. Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira çıktı. Daha çarpıcı tespit ise transfer tarihleri maç takvimiyle karşılaştırıldığında ortaya çıktı. Aynı maçta görev yapılan kişilerle yapılan 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. 47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol maçın hakemi, para gönderilen isimler ise yardımcı veya dördüncü hakemdi. Ve 40 transfer maç başladıktan sonra yapıldı. Bilirkişi, maç tarihlerini haftalar ileri ve geri kaydırarak yaptığı kontrol testinde 24 farklı takvimin hiçbirinde 50 transferlik yoğunlaşmaya ulaşılamadığını belirledi ve söz konusu dağılımın rastlantısal görünmediğini kaydetti. Raporda buna karşın, ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından belirlenemediğinin altı çizildi.